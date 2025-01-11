Manchester City, FA Cup'ta gol olup yağdı: 8-0

Manchester City, FA Cup 3. tur maçında konuk ettiği İngiltere 2. Lig takımı Salford City'yi 8-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City, FA Cup'ta gol olup yağdı: 8-0
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11 Ocak 2025 22:48
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Premier Lig devi Manchester City, İngiltere 2. Lig takımı Salford City'yi konuk etti. 

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 8-0 kazandı. 

Manchester City'nin gollerini 8 ile 69. dakikalarda Jeremy Doku, 20. dakikada Divin Mubama, 43. dakikada Nico O'Reilly, 49. dakikada penaltıdan Jack Grealish ve 62, 72 ile 81. dakikalarda James McAtee kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City, FA Cup'ta tur atladı. Salford City ise turnuvaya veda etti.
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