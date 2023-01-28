Manchester City, Arsenal'i tek golle eledi

FA Cup 4. Turu'nda Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

, Fotoğraf; EPA
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Manchester City, Arsenal'i tek golle eledi
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28 Ocak 2023 02:09
İngiltere FA Cup 4. Tur mücadelesinde Manchester City, sahasında Premier Lig'in lideri Arsenal'i konuk etti.

Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City tek golle kazanarak rakibini kupanın dışına itti ve tur atlamayı başardı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Manchester City'e galibiyeti getiren gol 64. dakikada Grealish'in asistinde Nathan Ake kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City ligde yendiği rakibini kupada da mağlup ederek saf dışı bırakmayı başardı.

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