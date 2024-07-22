Manaj'dan transfer açıklaması

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, yeni sezon çalışmaları için Türkiye'ye döndü.



GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA



TRT Spor'a konuşan ve geleceğiyle ilgili soruya cevap veren Manaj, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Döndüğüm için mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum. Transferimle ilgili Sivasspor ile hep iletişim halindeydim. Beni değerimin altında göndermek istemediler. Uzun bir süreç var önümüzde, göreceğiz." diye konuştu.



Avrupa Şampiyonası'nda Arnavutluk ile sahaya çıkan Manaj, "Avrupa Şampiyonası benim için çok iyi geçti. Ülkemin formasıyla hayatımın en güzel anlarımı yaşadım. Ama şu anda tüm konsantrasyonumla Sivasspor'dayım." ifadelerini kullandı.



GEÇEN SEZON RAKAMLARI



Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Manaj, geçen sezon Sivasspor forması altında çıktığı 36 maçta 22 gol attı ve 3 asist yaptı.



Rey Manaj'ın Sivasspor ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



