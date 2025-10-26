27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Malezya'da zafer Alex Marquez'in!

MotoGP Malezya Grand Prix'sini Alex Marquez kazandı.

calendar 26 Ekim 2025 11:32 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 11:34
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Malezya'da zafer Alex Marquez'in!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Malezya Grand Prix'sinde BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 20. mücadelesi, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 20 tur üzerinden yapıldı.

Marquez, 40 dakika 09.249 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada geçerken Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta 2.676 saniye farkla ikinciliği, Honda HRC takımından İspanyol Joan Mir de 8.048 saniye geriden gelerek üçüncülüğü elde etti.

Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez'in şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda bir sonraki yarış, 9 Kasım Pazar günü Portekiz'de koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 545 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 413

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 291

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 286

5. Pedro Acosta (İspanya): 260

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.