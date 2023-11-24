Magdalena Stysiak: ''Galip gelerek büyük işe imza attık''

Fenerbahçe Opet'in başarılı oyuncusu Magdalena Stysiak, VakıfBank derbisinin ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Magdalena Stysiak: ''Galip gelerek büyük işe imza attık''
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24 Kasım 2023 22:15
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu VakıfBank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet'te Polonyalı oyuncu Magdalena Stysiak, çok iyi bir işe imza attıklarını söyledi.

Stysiak, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan derbinin ardından Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kaydettiği 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan 22 yaşındaki pasör çaprazı, "Karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. VakıfBank çok güçlü bir takım. Maçın başında takım olarak savunmada, serviste ve blokta çok iyi bir performans gösterdik. Çok mutluyum. Galip gelerek çok iyi bir işe imza attık." ifadelerini kullandı.

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