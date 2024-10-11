UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Macaristan, sahasında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'daki maç 1-1 sona erdi.



Macaristan, 32. dakikada Roland Sallai ile öne geçti. Hollanda, 83'te Denzel Dumfries ile beraberliği kurtardı.



Hollanda'da Virgil van Dijk, 79'da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Macaristan'da golü atan Sallai, 65. dakikada oyundan çıktı.



Bu sonuçla birlikte Macaristan 2, Hollanda 5 puana yükseldi.



Macaristan, bir sonraki maçta Bosna Hersek deplasmanına gidecek. Hollanda, Almanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



