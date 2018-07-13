Lukas Podolski: 'Galatasaray'ı ve taraftarı çok özledim'

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Lukas Podolski, TRT Spor'dan İbrahim Kırkayak ve Cenk Ergün'ün sorularını yanıtladıAlmanya'nın durumuna değinen Podolski, "Herkes gibi Almanya bana da şok oldu. İki sene önce bıraktım ama bana da gruptan çıkamaması sürpriz oldu. Bundan ders çıkarılacaktır. Çünkü iki sene sonra Avrupa Şampiyonası var ve değişiklikler olacaktır. Löw ile konuşmadım." dedi.Hırvatistan - Fransa eşleşmesi hakkında, "İki harika takım finale çıktı, bu takımların çıkması sürpriz değil. Fransa kağıt üzerinde favori olabilir ama ben sahada belirleneceğini düşünüyorum. Fransa favori ama belli olmaz. Birçok takım buraya gelemedi bile. Türkiye de burada yoktu. Polonya'dan en az çeyrek final bekliyordum." sözlerini kullandı.Japonya'nın durumundan bahseden Podolski, "Turnuva başlamadan önce Japonya'ya gruptan çıkamaz dediler. Gruptan çıkarak büyük bir başarı gösterdiler. Çok düzenli bir ülke, insanlar çok saygılı. İstanbul'da olduğu gibi Kobe'de de çok mutluyum." açıklamasını yaptı.Galatasaray taraftarına mesaj gönderen Alman yıldız, "Çay çok güzel. Selamın aleyküm çok teşekkürler. Gazver. Döner... Ayran yok... Başarılar başarılar(Türkçe)... Galatasaray'ı ve taraftarı çok özledim. Onların yeri kalbimde apayrı. Birgün İstanbul'a gelmek istiyorum. Kulüpteki herkesi görmek istiyorum. Geçen gün facetime'dan konuştum. Bir kez daha oraya gelip görmek istiyorum." dedi.