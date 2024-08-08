Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerinden Partizan ile Lugano karşı karşıya geldi. Sırbistan'da oynanan maçı Lugano 1-0 kazandı.
Lugano'ya galibiyeti getiren golü 73. dakikada Mattia Zanotti kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lugano rövanş öncesi deplasmanda büyük bir avantaj elde etti.
Karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İsviçre'de oynanacak. Turu geçen ekip temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olacak.
Lugano'ya galibiyeti getiren golü 73. dakikada Mattia Zanotti kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lugano rövanş öncesi deplasmanda büyük bir avantaj elde etti.
Karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İsviçre'de oynanacak. Turu geçen ekip temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olacak.
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