Liverpool - PSG eşleşmesinde turu penaltılar belirledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Liverpool'u deplasmanda 1-0 mağlup etti maç penaltılara gitti. PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u penaltılarda 4-1'le eledi ve çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool - PSG eşleşmesinde turu penaltılar belirledi!
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12 Mart 2025 01:44
Son güncelleme 12 Mart 2025 01:52
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçın 90 dakikasında kazanan 1-0'lık skorla PSG oldu.

PSG, karşılaşmanın 12. dakikasında Ousmane Dembele ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadelenin 90 dakikalık bölümü PSG'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk maçtaki 1-0'lık Liverpool üstünlüğü ile uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.



PSG, penaltılarda Liverpool'a 4-1 üstünlük sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

PSG HATA YAPMADI

PSG, penaltı atışlarında hata yapmadı. Fransız temsilcisinde beyaz noktaya gelen; Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembele ve Desire Doue fileleri buldu.

Liverpool'da ise penaltıda gol atan tek isim Muhammed Salah oldu. İngiliz ekibinde Darwin Nunez ve Curtis Jones, penaltıları değerlendiremedi.

PSG, çeyrek finalde Club Brugge - Aston Villa eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. O eşleşmede Aston Villa, Belçika'daki ilk maçı 3-1 kazanmıştı.

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