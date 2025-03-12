💥PSG, Liverpool'u penaltılarda eledi ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi! pic.twitter.com/WNyqOuLEFH



— Sporxtv (@sporxtv) March 11, 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçın 90 dakikasında kazanan 1-0'lık skorla PSG oldu.PSG, karşılaşmanın 12. dakikasında Ousmane Dembele ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadelenin 90 dakikalık bölümü PSG'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.İlk maçtaki 1-0'lık Liverpool üstünlüğü ile uzatma dakikalarına geçildi.Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.PSG, penaltılarda Liverpool'a 4-1 üstünlük sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.PSG, penaltı atışlarında hata yapmadı. Fransız temsilcisinde beyaz noktaya gelen; Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembele ve Desire Doue fileleri buldu.Liverpool'da ise penaltıda gol atan tek isim Muhammed Salah oldu. İngiliz ekibinde Darwin Nunez ve Curtis Jones, penaltıları değerlendiremedi.PSG, çeyrek finalde Club Brugge - Aston Villa eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. O eşleşmede Aston Villa, Belçika'daki ilk maçı 3-1 kazanmıştı.