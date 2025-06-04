Liverpool, Milos Kerkez transferinde sona yaklaştı

Liverpool, Milos Kerkez transferini bitirmeye çok yakın. Kerkez, Liverpool ile kişisel şartlarda çoktan anlaşmaya vardı.

calendar 04 Haziran 2025 12:08 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025 12:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool, Milos Kerkez transferinde sona yaklaştı
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Premier Lig devi Liverpool, sol bek pozisyonunu güçlendirmek için gözünü Milos Kerkez'e dikti. Kulüp, genç oyuncunun transferi konusunda kulübüyle yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

Tarafların yaklaşık 40 milyon sterline kadar çıkabilecek bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. 20 yaşındaki Kerkez'in, Liverpool ile kişisel şartlarda çoktan anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.

Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan Bournemouth'a transfer olduktan sonra Premier Lig'de dikkat çeken bir performans sergileyen Kerkez, önümüzdeki sezondan itibaren Liverpool'un sol kanadında önemli bir rol üstlenebilir.


Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

KERKEZ BU SEZON NE YAPTI?

Savunma katkısıyla da öne çıkan Macar sol bek, hücumda takımına 41 maçta 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.


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