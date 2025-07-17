Liverpool, Hugo Ekitike ile anlaştı!

Yaz transfer sezonunda Armin Pesci, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong ve Florian Wirtz gibi önemli oyuncuları kadrosuna katarak ses getiren Liverpool, transfer gündeminde yeniden ses getirmeye hazırlanıyor.



Fabrice Hawkins'in haberine göre; Liverpool, Eintracht Frankfurt'un genç golcüsü Hugo Ekitike ile 6 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Kırmızıların, Frankfurt ile görüşmeleri halen sürüyor. Liverpool'un bu transfer için Alman ekibine 90-100 milyon Euro bandından bir rakam ödemesi bekleniyor.



Fransız golcü, son 24 saatte Manchester United'dan gelen teklifi reddederken, Newcastle ile olan görüşmelerini sonlandırdı. Ekitike, sadece Liverpool formasını giymek istiyor.



Geçtiğimiz sezonu Eintracht Frankfurt'ta oldukça formda geçiren Genç futbolcu, 42 maçta süre alırken 22 gol 12 asist kaydetti.