Liverpool'da ayrılık kararı: Joe Gomez

Liverpool forması giyen Joe Gomez, İngiliz ekibinin Ipswich Town ile oynadığı lig maçı kadrosuna alınmadı. İngiliz oyuncunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'da ayrılık kararı: Joe Gomez
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17 Ağustos 2024 14:45
Premier Lig'de ilk maçına Ipswich Town ile çıkan Liverpool'da flaş bir ayrılık kararı alındı.

İngiliz devinde Joe Gomez, ligdeki ilk maçın kadrosuna alınmadı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, transfer görüşmelerinde bulunan İngiliz oyuncunun ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Yıldız futbolcunun Newcastle United, Aston Villa, Fulham, Chelsea ile görüşmelerde bulunduğu kısa süre içinde geleceğine karar vereceği belirtildi.

27 yaşındaki stoper, 2015 yılından beri Liverpool forması giyiyor. İngiliz devinde toplamda 224 maça çıkan Gomez, 9 asist yaptı.

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