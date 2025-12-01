01 Aralık
Ligin gol kralı Fenerbahçe: 39 dakikada bir atıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe en çok gol atan takım olurken, Youssef En-Nesyri 7 golle öne çıkıyor; Galatasaray ise daha az gol atıp daha az yiyor.

calendar 01 Aralık 2025 10:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ligin gol kralı Fenerbahçe: 39 dakikada bir atıyor
Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında Fenerbahçe, rakip ağlara tam 30 gol bıraktı.

Ligin en fazla gol atan takımı olan sarı-lacivertliler, maç başına ise 2.31'lik bir ortalama tutturdu. 39 dakikada bir ağları sarsan sarı-kanaryada en çok gol bulan isim ise; Youssef En-Nesyri...

Faslı yıldız ligde attığı 7 golle, sarı-lacivertlilerin en fazla skor üreten ismi. Nesyri'yi 6'şar golle, Asensio ve Talisca takip ediyor.

KALESİNİ KAPATMAKTA ZORLANDI

Fenerbahçe, ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunsa da kalesini kapatmakta zorlandı. 12 defa meşin yuvarlağı filelerinde göre sarı-kanarya, 98 dakikada bir gol yedi.

GALATASARAY 28 ATTI, 8 YEDİ

Galatasaray ise 8 kez topu ağlarında gördü. 145 dakikada bir gol yiyen sarı-kırmızılılar, atılan gol konusunda ise Fenerbahçe'nin gerisinde. 28 defa gol sevinci yaşayan Cimbom, 42 dakikada bir gol atarken, 2.15'lik ortalama yakaladı. 


 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
