Lig Kupası'nda Arsenal'e West Ham'dan şok!

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda West Ham United evinde Arsenal'i 3-1 yenerek üst tura yükselen taraf oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lig Kupası'nda Arsenal'e West Ham'dan şok!
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02 Kasım 2023 00:25
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda David Moyes'in ekibi West Ham United ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip West Ham United 3-1 kazandı ve güçlü rakibi Arsenal'i kupanın dışına itmeyi bildi.

West Ham United'ın golleri; 16. dakikada Ben White'ın kendi ağlarına gönderdiği top, 50. dakikada Mohammed Kudus ve 60. dakikada Jarrod Bowen'dan geldi.

Konuk ekip Arsenal'in tek golü ise 90+6'da Martin Odegaard'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte üst tura çıkan ekip West Ham olurken, Arsenal kupaya veda eden taraf oldu.

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