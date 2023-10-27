UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Bayer Leverkusen, sahasında Azerbaycan temsilcisi Qarabağ'ı konuk etti.



Bay Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayer Leverkusen 5-1 kazanarak grupta kayıpsız liderliğini sürdürdü.



Mücadelenin henüz 5. dakikasında Wirtz'in golüyle öne geçen Leverkusen'e Bayramov 16. dakikada cevap verdi ve skora denge geldi. Bu golün ardından vites yükselten Leverkusen'de 29. dakikada Grimaldo, 35. dakikada Boniface, 55. dakikada bir kez daha Grimaldo ve 58. dakikada Tapsoba'nın golleri farklı galibiyeti getirdi.



Bu sonuçla bu sezonun flaş ekiplerinden Bayer Leverkusen 9 puana yükselerek kayıpsız liderliğini sürdürdü. Qarabağ ise 6 puanda kalarak grupta ikinci sırayı aldı.



