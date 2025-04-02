Sabah spor yazarı Levent Tüzemen, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşma öncesi köşesinde bir yazı kaleme aldı.
İşte Levent Tüzemen'in o açıklamaları;
"OKAN HOCA ÖFKELİ OYNAMAMALI"
"Beşiktaş derbisini kaybeden Galatasaray'da morallerin yerinde olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Okan Buruk'un tercihleri tartışıldığı gibi oyuna müdahalelerde geç kalması eleştiriliyor. Okan hoca, Fenerbahçe maçını asla öfkeli oynamamalı. Futbolcular sakin kalmalı, topa hükmetme konusunda da ısrarcı olunmamalı."
"FENERBAHÇE'YE KARŞI KAZANDIĞI MAÇLARI GÖZDEN GEÇİRMELİ"
"Okan Buruk, F.Bahçe'ye karşı kazandığı 3 maçta Galatasaray'ı nasıl oynattığını bir kez daha gözden geçirmeli. Jesus'a ve Mourinho'ya karşı aldığı 3'er gollü galibiyetlerde Galatasaray takım savunmasını ön plana çıkarmış, duran toplarla da rakibini avlamıştı."
"ÖNDE BASMAYA ÇALIŞMASI HATAYDI"
"Okan hocanın Beşiktaş önünde ısrarla önde basmaya çalışması hataydı. Çünkü santrforsuz bir oyun planı ile sahaya çıkan Beşiktaş önce Galatasaray'ı karşıladı, sonra kontrataklarla pozisyonlar üretti. Yine Okan hoca, Fenerbahçe'ye karşı elde ettiği gövdeli galibiyetlerde santrforlu oynamış ama topu rakibe bırakıp, hızlı hücumlarla golleri bulmuştu."
"DÜNYANIN SONU DEĞİL"
"Bu kupa maçı dünyanın sonu değil. Galatasaray kaybederse 'lige olumsuz yansır' algılarına inanmıyorum. Lig başka kupa başka. Ama Okan hocanın kompakt futbol anlayışı sahaya yansırsa Galatasaray, yine rakibine çok fazla pozisyon vermez, defans arkasına Barış Alper'in ve Osimhen'in yapacağı koşularla da pozisyonlar bulur."
"DERBİYE TEK FORVET ÇIKMALI"
"Derbiye tek forvetle çıkmalı. Orta saha kurgusunu Lemina, Torreira, Sara üçlüsüyle yapmalı. Yunus sakat olduğu için tercih edilmemeli. Kaan Ayhan sağ bekte oynamalı, önünde de Frankowski olmalı. Bu kadro anlayışı hem güçlü savunma yapmaya müsait hem de hızlı atakları geliştirmek için idealdir."
Levent Tüzemen: "Okan Buruk, 3 gol attığı maçları hatırlasın"
Sabah spor yazarı Levent Tüzemen, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi köşesinde bir yazı kaleme aldı.
Son güncelleme 02 Nisan 2025 13:09
Sabah spor yazarı Levent Tüzemen, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşma öncesi köşesinde bir yazı kaleme aldı.
- 13:31 Beşiktaş'ın şaşırtan formülü: Zenginden al, fakire ver!
- 13:26 Göztepe, Beşiktaş maçında yarım asırlık hasretini bitirmek istiyor
- 13:25 Solskjaer, sistemini buldu!
- 13:07 Emniyet'ten Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yoğun polis önlemi
- 13:03 Levent Tüzemen: "Okan Buruk, 3 gol attığı maçları hatırlasın"
- 12:55 Elfrid Payton, Pelicans ile yeni bir 10 günlük kontrat imzaladı
- 12:54 Grizzlies, Jackson ve Aldama ile uzun vadeli sözleşmelere öncelik verecek
- 12:53 Jalen Brunson'ın parkelere dönüş tarihi belli oldu
- 12:51 "Grizzlies, Jenkins'in soyunma odasındaki kontrolü kaybettiğini hissetti" iddiası
- 12:50 NBA'den Stewart'a 2 maç, dört oyuncuya ise birer maç ceza
- 12:50 Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe, Galatasaray'ın fişini çekebilir"
- 12:49 Bucks'tan Suns'a karşı 1998'den beri görülmemiş şut yüzdesi!
- 12:31 Trabzonsporlu gençler, Türkiye'yi gururlandırdı!
- 12:20 Beşiktaş'ta Rafa Silva rüzgarı!
- 11:59 Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı!
- 11:43 Derbinin motivasyonu 'para'
- 11:35 Fatih Akyel'den derbi yorumu: "İkisi de ligi düşünüyor"
- 11:27 Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gelişmesi!
- 11:15 Mourinho'nun derbi planı: Kanatlardan yıkım!
- 11:07 Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
- 10:55 Beşiktaş, İstanbul'u sevdi!
- 10:36 Beşiktaş'ta Arroyo forma bekliyor!
- 10:11 Beşiktaş Immobile yerine golcü adayını belirledi!
- 09:26 Serdal Adalı'dan Yasin Kol'a: "Hakkınızı helal edin"
- 09:20 Mourinho'dan Galatasaray derbisi öncesi uyarı!
- 09:18 Wolves, Jokic'in 61 sayılık performansını 0.1 saniye kala gölgeledi
- 09:17 Victor Osimhen, derbi öncesi hırs küpü!
- 09:09 Galatasaray'ın derbi şifresi: Rangers!
- 08:51 Okan Buruk'tan derbi motivasyonu: "Yaptık, yine yapacağız"
- 08:40 10 maddede Fenerbahçe
- 08:18 10 maddede Galatasaray
- 07:58 Galatasaray'da derbi öncesi zafer yemini!
- 02:35 Trabzonspor - Bodrum FK: Muhtemel 11'ler
- 02:24 Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Barcelona'yı ağırlayacak
- 02:19 Bologna, Empoli deplasmanında final için avantajı kaptı
- 02:12 Wolverhampton'dan üst üste 2. galibiyet
- 01:46 Nottingham Forest, MANU'yu tek golle yıktı!
- 01:23 Arda Güler'in asisti, Real Madrid'i finale taşıdı!
- 01:08 Arsenal, zirve takibini sürdürdü
- 00:57 Bayer Leverkusen, 3. Lig ekibine elendi!
- 00:48 Samsunspor, devlet himayesindeki çocukları ağırladı
- 00:45 PSG, Fransa Kupası'nda sürprize izin vermedi
- 00:40 Soner Tolungüç: "Buraya kadarmış"
- 00:37 Recep Uçar'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
- 23:56 Ekrem Terzi: "Kupayı Trabzon'a getirmek istiyoruz"
- 23:52 Trabzonspor U19'un hocası Eyüp Saka: "Ekrem'e maçtan önce söylemiştim"
- 23:40 Fatih Terim'e 90+9'da büyük şok!
- 23:20 Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu'ndan karşılıklı göndermeler!
- 22:38 Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Konyaspor!
- 22:32 Acun Ilıcalı'dan İbrahim Hatipoğlu için videolu paylaşım!
- 21:39 TFF, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor'u kutladı
- 21:28 UEFA, Trabzonspor'un rekoruna kayıtsız kalamadı!
- 20:05 Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları
- 19:55 Trabzonspor'un gençleri, yarı finale yükseldi!
- 19:26 Fenerbahçe Opet'ten Beşiktaş BOA'ya büyük fark!
- 19:03 Trabzonspor taraftarından tarihi rekor!
- 18:37 Çaykur Rizespor'dan Ghezzal için sakatlık açıklaması
- 18:11 MKE Ankaragücü'nde çifte ayrılık
- 16:57 Göztepe kupada 49 yıllık hasreti bitirme peşinde
- 16:47 3. Lig ekibi Denizlispor'dan Messi'li 1 Nisan şakası
Bologna, Empoli deplasmanında final için avantajı kaptı
Wolverhampton'dan üst üste 2. galibiyet
Nottingham Forest, MANU'yu tek golle yıktı!
Arda Güler'in asisti, Real Madrid'i finale taşıdı!
Bayer Leverkusen, 3. Lig ekibine elendi!
PSG, Fransa Kupası'nda sürprize izin vermedi
Vitor Pereira için ayrılık çanları çalıyor!
Lazio - Torino maçında kazanan yok!
Manchester City'ye Erling Haaland'dan kötü haber!
Leroy Sane'den Bayern Münih için indirim!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Arda Güler'in asisti, Real Madrid'i finale taşıdı!
-
2
Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu'ndan karşılıklı göndermeler!
-
3
Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
-
4
Serdal Adalı'dan Yasin Kol'a: "Hakkınızı helal edin"
-
5
Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları
-
6
Trabzonspor taraftarından tarihi rekor!
-
7
Vitor Pereira için ayrılık çanları çalıyor!
-
8
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Konyaspor!
-
9
Bayer Leverkusen, 3. Lig ekibine elendi!
-
10
Galatasaray'ın derbi şifresi: Rangers!