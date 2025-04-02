Levent Tüzemen: 'Okan Buruk, 3 gol attığı maçları hatırlasın'

Sabah spor yazarı Levent Tüzemen, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşma öncesi köşesinde bir yazı kaleme aldı.



İşte Levent Tüzemen'in o açıklamaları;



"OKAN HOCA ÖFKELİ OYNAMAMALI"



"Beşiktaş derbisini kaybeden Galatasaray'da morallerin yerinde olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Okan Buruk'un tercihleri tartışıldığı gibi oyuna müdahalelerde geç kalması eleştiriliyor. Okan hoca, Fenerbahçe maçını asla öfkeli oynamamalı. Futbolcular sakin kalmalı, topa hükmetme konusunda da ısrarcı olunmamalı."



"FENERBAHÇE'YE KARŞI KAZANDIĞI MAÇLARI GÖZDEN GEÇİRMELİ"



"Okan Buruk, F.Bahçe'ye karşı kazandığı 3 maçta Galatasaray'ı nasıl oynattığını bir kez daha gözden geçirmeli. Jesus'a ve Mourinho'ya karşı aldığı 3'er gollü galibiyetlerde Galatasaray takım savunmasını ön plana çıkarmış, duran toplarla da rakibini avlamıştı."



"ÖNDE BASMAYA ÇALIŞMASI HATAYDI"



"Okan hocanın Beşiktaş önünde ısrarla önde basmaya çalışması hataydı. Çünkü santrforsuz bir oyun planı ile sahaya çıkan Beşiktaş önce Galatasaray'ı karşıladı, sonra kontrataklarla pozisyonlar üretti. Yine Okan hoca, Fenerbahçe'ye karşı elde ettiği gövdeli galibiyetlerde santrforlu oynamış ama topu rakibe bırakıp, hızlı hücumlarla golleri bulmuştu."



"DÜNYANIN SONU DEĞİL"



"Bu kupa maçı dünyanın sonu değil. Galatasaray kaybederse 'lige olumsuz yansır' algılarına inanmıyorum. Lig başka kupa başka. Ama Okan hocanın kompakt futbol anlayışı sahaya yansırsa Galatasaray, yine rakibine çok fazla pozisyon vermez, defans arkasına Barış Alper'in ve Osimhen'in yapacağı koşularla da pozisyonlar bulur."



"DERBİYE TEK FORVET ÇIKMALI"



"Derbiye tek forvetle çıkmalı. Orta saha kurgusunu Lemina, Torreira, Sara üçlüsüyle yapmalı. Yunus sakat olduğu için tercih edilmemeli. Kaan Ayhan sağ bekte oynamalı, önünde de Frankowski olmalı. Bu kadro anlayışı hem güçlü savunma yapmaya müsait hem de hızlı atakları geliştirmek için idealdir."



