Levent Mercan: 'Bu maç ekstra önemliydi'

Fenerbahçe'de Levent Mercan, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Levent Mercan yaptığı açıklamada, "Bugünkü maç bizim için ekstra önemliydi şampiyonluk yolunda. Her maç önemli. Bugün de galibiyeti aldığımız için mutluyuz. İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum." dedi.
Başarılı oyuncu ayrıca, "Mevki olarak biraz farklı benim için. Ama daha önce de söyledim, hangi mevki olursa olsun elimden geldiği kadar savaşmaya çalışıyorum. Her zaman mücadele etmeye çalışıyorum." diye konuştu.
Levent Mercan yaptığı açıklamada, "Bugünkü maç bizim için ekstra önemliydi şampiyonluk yolunda. Her maç önemli. Bugün de galibiyeti aldığımız için mutluyuz. İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum." dedi.
Başarılı oyuncu ayrıca, "Mevki olarak biraz farklı benim için. Ama daha önce de söyledim, hangi mevki olursa olsun elimden geldiği kadar savaşmaya çalışıyorum. Her zaman mücadele etmeye çalışıyorum." diye konuştu.