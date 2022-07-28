Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Jeremain Lens ile yollar ayrılmıştı. Fransız basını, Hollandalı futbolcunun transferde yeni rotasını duyurdu. Lens, kariyerine Fransa 3. Ligi'nde devam edecek.



LENS, 3. LİG TAKIMIYLA ANLAŞTI



Fransa Championnat National ekibi FC Versailles, Jeremain Lens'e talip oldu. Fransız basınındaki haberde Lens'le transfer görüşmelerine başlandığı ve futbolcunun 2 yıllık imza atacağı belirtildi.



İTALYA'DAN DA İSTEYENLER VARDI



Geride bıraktığımız günlerde Serie C (3. Lig) ekibi Vis Pesaro'nun Lens'i transfer etmek istediği gündemde gelmişti. Lens, böylece transferde sürpriz bir imza atmış olacak. Futbolcunun 2 yıl sonra da futbolu bırakması bekleniyor.



FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI



2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de 38 maçta 5 gol, 16 asistlik performans gösteren Lens için dönemin teknik direktörü Dick Advocaat, 'Alınmasın' raporu vermişti. Daha sonra futbolcu Beşiktaş'a giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.



BEŞİKTAŞ'TA KÖTÜ BİR PERFORMANS



Sunderland'e 4 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Beşiktaş'a transfer olan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan Lens, siyah-beyazlı takımdaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş kariyerinde toplam 102 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 12 gol, 20 asistlik performans sergiledi.



KARAGÜMRÜK'TE KİRALIK OYNADI



Hatırlanacağı üzere Lens, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sona eren Lens'in güncel piyasa değeri artık 12 milyon euro değil, sadece 50 bin euro civarında.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ