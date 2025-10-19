Lens, evinde 3 puanın sahibi!

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lens, Paris FC'yi konuk etti.



Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Lens'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Odsonne Edouard ve 64. dakikada Samson Baidoo kaydetti.



Paris FC'nin tek golü 27. dakikada ise Pierre Lees-Melou'dan geldi



Bu sonuçla birlikte puanını 16'ya yükselten Lens, 4. sıraya yerleşti. 10 puanda kalan Paris FC ise 11. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Lens, Marsilya'yı konuk edecek. Paris FC ise Nantes'i ağırlayacak.



