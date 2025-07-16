16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
0-129'
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
0-029'
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
01:00
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
01:30
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
02:00
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Larne, Konferans Ligi'nde 2. tura yükseldi!

Kuzey İrlanda ekibi Larne, UEFA Konferans Ligi'nin 1. eleme turunda Letonya temsilcisi Auda'yı penaltılarda eleyerek 2. tura çıktı.

calendar 16 Temmuz 2025 22:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Larne, Konferans Ligi'nde 2. tura yükseldi!
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UEFA Konferans Ligi'nde Letonya ekibi Auda'yı penaltılarla eleyen Kuzey İrlanda temsilcisi Larne, 2. eleme turuna yükseldi.

Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanşları, tek maçla başladı.

İlk maçı 0-0 sona eren eşleşmenin rövanşında Auda ile Larne karşılaştı.

Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten karşılaşmada ev sahibi Auda'ya penaltılarla 4-2 üstünlük sağlayan Larne, tur atlayan takım oldu.

Ligde 1. eleme turu rövanşları, yarın oynanacak 23 maçla tamamlanacak.

 

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