Lampard'dan Everton'da mağlubiyet rekoru!

Everton'da takımın başına geçtikten sonra çıktığı 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alan Frank Lampard'dan rekor geldi.
Tecrübeli teknik adam Premier Lig'de çıktığı ilk 4 deplasman maçını da kaybeden ilk Everton teknik direktörü unvanını aldı.
Frank Lampard söz konusu maçlarda sırasıyla Newcastle, Southampton, Tottenham ve West Ham'a kaybederek bu kötü rekorun sahibi oldu.
Tecrübeli teknik adam Premier Lig'de çıktığı ilk 4 deplasman maçını da kaybeden ilk Everton teknik direktörü unvanını aldı.
Frank Lampard söz konusu maçlarda sırasıyla Newcastle, Southampton, Tottenham ve West Ham'a kaybederek bu kötü rekorun sahibi oldu.