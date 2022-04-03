Lampard'dan Everton'da mağlubiyet rekoru!

Premier Lig'de Rafa Benitez'den sonrası Everton Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Frank Lampard, deplasmanda aldığı üst üste mağlubiyetlerle rekor kırdı. Genç teknik adam, Everton tarihinde ilk dört deplasman maçını da kaybeden ilk teknik direktör oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lampard'dan Everton'da mağlubiyet rekoru!
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03 Nisan 2022 20:06
Everton'da takımın başına geçtikten sonra çıktığı 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alan Frank Lampard'dan rekor geldi.

Tecrübeli teknik adam Premier Lig'de çıktığı ilk 4 deplasman maçını da kaybeden ilk Everton teknik direktörü unvanını aldı.

Frank Lampard söz konusu maçlarda sırasıyla Newcastle, Southampton, Tottenham ve West Ham'a kaybederek bu kötü rekorun sahibi oldu.

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