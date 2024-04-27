LaLiga'dan düşen ilk takım: Almeria

İspanya LaLiga'nın 33. haftasında Almeria ile Getafe karşı karşıya geldi. Power Horse Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Getafe 3-1 kazandı ve Almeria, bu sezon LaLiga'dan düşen ilk takım oldu.



Getafe, 27. dakikada Mason Greenwood'un golüyle öne geçti. Almeria, 41. dakikada Anthony Lozano'nun golüyle eşitliği sağladı.



1-1 biten ilk yarının ardından Mason Greenwood ikinci kez sahneye çıktı ve 48'de Getafe'yi öne geçirdi. Jaime Mata, 61. dakikada maçın skorunu belirledi.



33 maçta 14 puan toplayabilen Almeria, bitime 5 hafta kala küme düştü.



Getafe ise aldığı galibiyetle puanını 43'e yükseltti ve puan tablosunun orta sıralarındaki yerini sağlamlaştırdı.



Almeria, gelecek hafta Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Getafe ise sahasında Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele veren Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.





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