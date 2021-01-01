"Kyle Lowry, 76ers için ideal oyuncu" iddiası!

Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry'nin, Philadelphia 76ers için ideal oyuncu olduğu iddia edildi.



76ers'ın playoffların ikinci turunda elendiği hayal kırıklığı yaratan sezonu sonrası, bu yaz döneminde bazı kadro hamleleri yapması bekleniyor ve önceki sezon, ekibin Philadelphia'lı Lowry ile söylentilerde adı geçmişti.



Philadelphia Inquirer'dan Marc Narducci'ye göre, bir NBA scout'ı, Sixers'ın bu yaz serbest oyuncu olacak veteran guard için bir hamle yapması gerektiğini söyledi:



"Scout, Sixers hücumunu yönetmek için ideal kişinin geçen sezon Toronto'da 30.5 milyon dolar kazanan ve serbest oyuncu olacak olan Kyle Lowry olduğunu belirtti.



Scout, 35 yaşındaki Lowry'nin 30 milyon dolarlık bir oyuncu olduğunu düşünmediğini, ancak Sixers'a gelirse yine de oldukça etkili olabileceğini açıkladı. Philadelphia'lı olan Lowry, öncesinde Cardinal Dougherty ve sonrasında ise Villanova'da oynamış, ardından 2019'da bir şampiyonluk ve altı kez All-Star seçildiği 15 yıllık olan NBA kariyerine başlamıştı."



Sixers, playofflardaki hayal kırıklığı yaratan performanslarından sonra Ben Simmons'ın takas edilebileceğini öne süren birkaç raporla beraber, kadrosunu iyileştirmeyi umuyor.



