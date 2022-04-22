Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılıp, kaldırılmamasıyla ilgili tartışmalar sürerken, flaş bir açıklama yaptı.MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'a başvurduklarını açıkladı.Meclis'te konuşan Mehmet Fendoğlu "" açıklamasını yaptı.