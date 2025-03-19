Korfbol Karma Grup Müsabakaları düzenlenecek

İstasyon Spor Salonu'nda, Bilecik'in yanı sıra Eskişehir, İstanbul, Bursa, Bartın, Karabük ve Kocaeli'nden gelen 144 ortaokul ve lise öğrencisi, 8'er kişilik 9 takımla, genç ve yıldız kategorilerinde 5 gün mücadele edecek.



Gruplarında ilk 2 sıraya giren takımlar, Kocaeli'de 24 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Türkiye birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.



Merkez Hakem Kurulu Başkanı 47 yaşındaki Uğurtan Akbulut, gazetecilere, basketbol ve hentbola benzeyen korfbolun Hollanda'da ortaya çıktığını söyledi.



Bu oyunun, kadın ve erkeklerin aynı takımda yer aldığı tek spor olduğunu vurgulayan Akbulut, "Karşılıklı 8 kız ve 8 erkek mücadele ediyor. Bunlar da kendi arasında 2'ye ayrılıyor. 4'er kız 4'er erkek savunma yapıyor. Potamız 3,5 metre yüksekliğinde. Oyunda rakibe temas etmek yok. Teknik beceriye, çabukluğa ve zekaya dayalı bir oyun." dedi.



Akbulut, korfbolun Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır oynandığını dile getirdi.



Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun 2008'de kurulduğunu, aynı yıl bu sporun federasyon çatısı altına dahil edildiğini aktaran Akbulut, "Uzun süre gerekli eğitimleri verdik. Şu anda tam gaz okul sporları başta olmak üzere korfbol, kulüpler ve üniversitelerde yoğun bir gelişim sürecinde. Türkiye çapında 500'den fazla lise ve ortaokul takımı korfbol şampiyonalarında mücadele ediyor. Gerçekten potansiyeli olan bir oyun ve son 1-2 yıldır hızlı bir şekilde ivme kazandı." ifadelerini kullandı.



Bilecik'teki organizasyonda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen takımların finale gitmek için mücadele ettiğini vurgulayan Akbulut, "5 takım gençlerde, 4 takım da yıldızlarda oynayacak. Önümüzdeki dönemlerde ilkokullara da indirmeyi hedefliyoruz. Şu anda Bilecik'le beraber Trabzon'da, İzmir'de ve Kütahya'da da bu grupların diğer kategorileri oynanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Müsabakalara İstanbul'dan katılan özel bir ortaokulun beden eğitimi ve spor öğretmeni 25 yaşındaki Sueda Acar ise takım olarak yıldızlar kategorisinde mücadele ettiklerini belirtti.



İlk karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldıklarına değinen Acar, "Çok keyifli ve mutluyuz. Eylülden beri antrenmanlarımızı yapıyorduk ve karşılığını aldık. Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak. En başından beri bunun için hazırlandık. Bu yolda devam ediyoruz." diye konuştu.



