Kopenhag'ın Galatasaray yorumları: 'Sert bir açılış yapacağız'

Galatasaray'ın 20 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Kopenhag'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçına sayılı günler kala Milliyet, Danimarka ekibinin antrenmanını takip etti. Kadrosunda eski Trabzonsporlu Andreas Cornelius ile birlikte 10 farklı ülkeden önemli futbolcuları bulunduran Kopenhag, Avrupa'nın en büyük futbol vitrininde başarılı olmanın hesaplarını yapıyor.
Köklü Danimarka ekibinin 35 yaşındaki teknik patronu Jacob Neestrup özellikle kendi sahalarında Galatasaray, Bayern Münih ve Manchester United'a sürpriz yapabileceklerini belirterek, Noel'den sonra da Avrupa kupalarında yer almak istediklerinin altını çizdi.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kendi evlerinde başarılı sonuçlar aldıklarını aktaran Neestrup, Real Madrid dışında hiç yenilmezken, Manchester City, Sevilla ve Borussia Dortmund gibi güçlü takımlara mağlup olmadıklarına vurgu yaptı. A Grubu'nun "çok sert" bir kurayla oluştuğunu dile getiren Kopenhag'ın teknik patronu, Trabzonspor ve Sivasspor'a karşı daha önce oynamalarından dolayı Türk futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi.
Galatasaray'da daha önce çalıştırdığı Danimarkalı Victor Nelsson'un yanı sıra bazı futbolcuları çok iyi tanıdığını kaydeden Jacob Neestrup, "İstanbul'da oynanacak ilk maç hem Galatasaray hem de bizim için çok önemli. Bu bilinçle mücadele edeceğiz ve kendimize inanıyoruz" dedi.
20 Eylül 2022 tarihinde Kopenhag'ın başına geçen Neestrup tam bir yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanına çıkacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Genç teknik adam, "İstanbul'a gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bunu bana 1 yıl önce sorsaydınız aynı cevabı verirdim. Görevdeki birinci yılımı o özel atmosferde kutlamaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Benim için mükemmel oldu. İstanbul'da oynayacağımız karşılaşmaya seve seve ve mutlulukla gideceğim" ifadelerini kullandı.
CORNELİUS: "GALATASARAY VE BİZ 3.'LÜK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"
Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Kopenhag'ın deneyimli golcüsü Andreas Cornelius, Galatasaray'ın 4. torbadaki en güçlü takım olduğuna vurgu yaptı. Teknik direktör Neestrup gibi çok güçlü bir grupta yer aldıklarını belirten Cornelius, yaşadığı sakatlıkların ardından sahalara dönmenin sevinci içinde olduğunu belirtirken, İstanbul atmosferinde Galatasaray'a karşı oynayacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktardı. Deneyimli forvet, "Realist olmak gerekirse grubun favorileri Bayern Münih ile Manchester United. Galatasaray ile biz grupta 3.'lük için mücadele edeceğiz" yorumunu yaptı.
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile Kopenhag ve milli takımda birlikte oynadıklarını belirten Cornelius, vatandaşının çok güçlü bir savunmacı olduğunun altını çizdi. İstanbul'daki karşılaşmanın iki takım için de "kilit" maç olduğunu kaydeden Danimarkalı golcü, "Galatasaray birçok yetenekli oyuncuya sahip. Biz de taktik disiplin ve mücadele gücümüzle iyi bir sonuç almaya çalışacağız" dedi.
Türkiye'deki futbol atmosferinin diğer ülkelerden çok farklı olduğunu kaydeden Cornelius, "Özellikle taraftarların coşkusu statlarda muhteşem bir ortam oluşturuyor. Taraftarlar takımlarını ateşleme konusunda büyük bir güç oluşturuyor" diye konuştu. Deneyimli futbolcu, Galatasaray'ın Molde'ye karşı oynadığı her iki karşılaşmayı izlediğini de sözlerine ekledi.
"KAŞARLI LEVREK, KÖFTEYİ ÖZLEDİM"
Andreas Cornelius eski kulübü Trabzonspor'u takip ettiğini belirtirken, bordo-mavili takımda sevdiği birçok arkadaşının olduğunu ifade etti. Ağustos 2022'de 6 milyon euro bonservis karşılığında Kopenhag'a transfer olan Danimarkalı yıldız, en çok hangi Türk yemeklerini özlediği sorumuza ise "Köfte ve kaşarlı levrek" cevabını verdi.
FALK: "GALATASARAY İLE SERT BİR AÇILIŞ YAPACAĞIZ"
Kopenhag'ın orta sahadaki beyni ve takımın ikinci kaptanı olan Danimarkalı Rasmus Falk, Şampiyonlar Ligi'nde fantastik ve kuvvetli bir grupta yer aldıklarını dile getirdi. Falk, 3 büyük kulüple, 3 güzel şehirde karşılaşacaklarının altını çizdi.
Bayern Münih'in Avrupa'da son 25 yılın en başarılı takımlarından biri olduğuna vurgu yapan deneyimli futbolcu, "Manchester United ve Galatasaray da tarihleri olan kulüpler. Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'de daha önce Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'a karşı oynadık. Türk futbolunu ve Türkiye'deki atmosferi yakından tanıyoruz. İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynayacağımız maçla gruba sert bir başlangıç yapacağız. Bu maç bizim için gruptaki rakiplere bir meydan okuma anlamı da taşıyacak" diye konuştu.
BOILESEN: "CADI KAZANI GİBİ"
Danimarka ekibinin deneyimli stoperi Nicolai Boilesen, "Şüphesiz çok güçlü bir gruptayız. Bana göre Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu grubunda yer alıyoruz" dedi.
Başarılı futbolcu, Galatasaray'la oynayacakları maçta iki takımın da ilk düdükle birlikte kazanmak için mücadele edeceğini aktardı. Galatasaray'ın stadı Rams Park için "cadı kazanı" benzetmesini yapan Boilesen, "Ateşli taraftarın tezahüratları yüzünden saha içinde birbirimizi duymayacağız ama iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray gruptaki iddialı ekiplerden biri. Grubun favorisi bence Bayern Münih. Biz belki favori değiliz ama kendi sahamızda iyi sonuçlar alabiliyoruz. Grup maçlarında bu avantajımızı kullanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Köklü Danimarka ekibinin 35 yaşındaki teknik patronu Jacob Neestrup özellikle kendi sahalarında Galatasaray, Bayern Münih ve Manchester United'a sürpriz yapabileceklerini belirterek, Noel'den sonra da Avrupa kupalarında yer almak istediklerinin altını çizdi.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kendi evlerinde başarılı sonuçlar aldıklarını aktaran Neestrup, Real Madrid dışında hiç yenilmezken, Manchester City, Sevilla ve Borussia Dortmund gibi güçlü takımlara mağlup olmadıklarına vurgu yaptı. A Grubu'nun "çok sert" bir kurayla oluştuğunu dile getiren Kopenhag'ın teknik patronu, Trabzonspor ve Sivasspor'a karşı daha önce oynamalarından dolayı Türk futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi.
Galatasaray'da daha önce çalıştırdığı Danimarkalı Victor Nelsson'un yanı sıra bazı futbolcuları çok iyi tanıdığını kaydeden Jacob Neestrup, "İstanbul'da oynanacak ilk maç hem Galatasaray hem de bizim için çok önemli. Bu bilinçle mücadele edeceğiz ve kendimize inanıyoruz" dedi.
20 Eylül 2022 tarihinde Kopenhag'ın başına geçen Neestrup tam bir yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanına çıkacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Genç teknik adam, "İstanbul'a gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bunu bana 1 yıl önce sorsaydınız aynı cevabı verirdim. Görevdeki birinci yılımı o özel atmosferde kutlamaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Benim için mükemmel oldu. İstanbul'da oynayacağımız karşılaşmaya seve seve ve mutlulukla gideceğim" ifadelerini kullandı.
CORNELİUS: "GALATASARAY VE BİZ 3.'LÜK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"
Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Kopenhag'ın deneyimli golcüsü Andreas Cornelius, Galatasaray'ın 4. torbadaki en güçlü takım olduğuna vurgu yaptı. Teknik direktör Neestrup gibi çok güçlü bir grupta yer aldıklarını belirten Cornelius, yaşadığı sakatlıkların ardından sahalara dönmenin sevinci içinde olduğunu belirtirken, İstanbul atmosferinde Galatasaray'a karşı oynayacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktardı. Deneyimli forvet, "Realist olmak gerekirse grubun favorileri Bayern Münih ile Manchester United. Galatasaray ile biz grupta 3.'lük için mücadele edeceğiz" yorumunu yaptı.
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile Kopenhag ve milli takımda birlikte oynadıklarını belirten Cornelius, vatandaşının çok güçlü bir savunmacı olduğunun altını çizdi. İstanbul'daki karşılaşmanın iki takım için de "kilit" maç olduğunu kaydeden Danimarkalı golcü, "Galatasaray birçok yetenekli oyuncuya sahip. Biz de taktik disiplin ve mücadele gücümüzle iyi bir sonuç almaya çalışacağız" dedi.
Türkiye'deki futbol atmosferinin diğer ülkelerden çok farklı olduğunu kaydeden Cornelius, "Özellikle taraftarların coşkusu statlarda muhteşem bir ortam oluşturuyor. Taraftarlar takımlarını ateşleme konusunda büyük bir güç oluşturuyor" diye konuştu. Deneyimli futbolcu, Galatasaray'ın Molde'ye karşı oynadığı her iki karşılaşmayı izlediğini de sözlerine ekledi.
"KAŞARLI LEVREK, KÖFTEYİ ÖZLEDİM"
Andreas Cornelius eski kulübü Trabzonspor'u takip ettiğini belirtirken, bordo-mavili takımda sevdiği birçok arkadaşının olduğunu ifade etti. Ağustos 2022'de 6 milyon euro bonservis karşılığında Kopenhag'a transfer olan Danimarkalı yıldız, en çok hangi Türk yemeklerini özlediği sorumuza ise "Köfte ve kaşarlı levrek" cevabını verdi.
FALK: "GALATASARAY İLE SERT BİR AÇILIŞ YAPACAĞIZ"
Kopenhag'ın orta sahadaki beyni ve takımın ikinci kaptanı olan Danimarkalı Rasmus Falk, Şampiyonlar Ligi'nde fantastik ve kuvvetli bir grupta yer aldıklarını dile getirdi. Falk, 3 büyük kulüple, 3 güzel şehirde karşılaşacaklarının altını çizdi.
Bayern Münih'in Avrupa'da son 25 yılın en başarılı takımlarından biri olduğuna vurgu yapan deneyimli futbolcu, "Manchester United ve Galatasaray da tarihleri olan kulüpler. Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'de daha önce Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'a karşı oynadık. Türk futbolunu ve Türkiye'deki atmosferi yakından tanıyoruz. İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynayacağımız maçla gruba sert bir başlangıç yapacağız. Bu maç bizim için gruptaki rakiplere bir meydan okuma anlamı da taşıyacak" diye konuştu.
BOILESEN: "CADI KAZANI GİBİ"
Danimarka ekibinin deneyimli stoperi Nicolai Boilesen, "Şüphesiz çok güçlü bir gruptayız. Bana göre Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu grubunda yer alıyoruz" dedi.
Başarılı futbolcu, Galatasaray'la oynayacakları maçta iki takımın da ilk düdükle birlikte kazanmak için mücadele edeceğini aktardı. Galatasaray'ın stadı Rams Park için "cadı kazanı" benzetmesini yapan Boilesen, "Ateşli taraftarın tezahüratları yüzünden saha içinde birbirimizi duymayacağız ama iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray gruptaki iddialı ekiplerden biri. Grubun favorisi bence Bayern Münih. Biz belki favori değiliz ama kendi sahamızda iyi sonuçlar alabiliyoruz. Grup maçlarında bu avantajımızı kullanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.