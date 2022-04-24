Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor, 3-2'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 37. dakikada Ahmed Hasan ve 59. dakikada Nejc Skubic attı. Konyaspor'un golleri ise 47. dakikada Benjamin Tetteh ve 63. dakikada penaltıdan Nouha Dicko'dan geldi.



Öte yandan Yeni Malatyaspor'da Gaston Campi, 20. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Konyaspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 64'e yükselterek, 65 puanlı ikinci Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, iç sahada Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in sağ kanattan kullandığı kornere ceza sahasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



20. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı. Sağ kanattan gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında rakiplerinden sıyrılarak orta sahayı geçen Michalak ceza sahası dışında Campi'nin formasını çekmesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka Campi'ye bu harekete nedeniyle kırmızı kart gösterdi.



30. dakikada gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında sol kanattan Bytyqi'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Soner Dikmen'in vuruşunda top üstten auta gitti.



37. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2



Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)





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