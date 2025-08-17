17 Ağustos
Konyaspor'dan ligde ikide iki!

Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti ve yeni sezona ikide iki ile başladı.

Konyaspor'dan ligde ikide iki!
Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alassane Ndao, 50. dakikada Danijel Aleksic ve 83. dakikada Yhon Andzouana attı.

Süper Lig'de ilk hafta Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Konyaspor, bu sonucun ardından ligde ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı. Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Gaziantep FK, iki hafta sonunda puanla tanışamadı.


Konyaspor, ligin 3. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacaktı ancak bu karşılaşma Beşiktaş, Konferans Ligi'nde play-off oynayacağı için ertelendi. Gaziantep FK gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada köşe vuruşu sırasında oluşan karambolde topu önünde bulan N'diaye'nin ceza sahası içerisinden sert şutunda, topu kaleci Deniz Ertaş çıkardı.

18. dakikada Konyaspor öne geçti. Orta sahada topu alan Adil Demirbağ'ın pasında topla buluşan N'dao'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

40. dakikada N'dao'nun sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, top az farkla dışarıya gitti.

Maçın ilk yarısı, yeşil-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


48. dakikada N'dao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Zafer Görgen topu çıkardı.

50. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan N'dao'nun pasında Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

82. dakikada Konyaspor üçüncü golü buldu. kaleci Deniz Ertaş'ın ileriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

Maç, yeşil-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 86 Stefanescu), N'dao (Dk. 77 Tunahan Taşçı), Aleksic (Dk. 71 Pedrinho), Melih İbrahimoğlu, Bardhi (Dk. 77 Bjorlo), Umut Nayir (Dk. 86 Melih Bostan)

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu, Semih Güler, Abena, Rodrigues, N'diaye (Dk. 71 Ogün Özçiçek), Bacuna (Dk. 55 Lungoyi), Kulasin (Dk. 55 Ali Osman Kalın), Kozlowski, Maxim (Dk. 78 Mirza Cihan), Boateng

Goller: Dk. 18 N'dao, Dk. 50 Aleksic, Dk. 82 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Bacuna, Dk. 66 N'diaye, Dk. 86 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 34 Jevtovic, Dk. 38 Adil Demirbağ, Dk. 69 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Başakşehir 1 1 0 0 1 0 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Beşiktaş 1 0 1 0 1 1 1
9 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
10 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
11 Eyüpspor 2 0 1 1 2 5 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kayserispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
