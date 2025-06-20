Konyaspor, Bahadır Han'a onay vermedi!

Gelen bilgilere göre Iğdır ekibinin yaklaşık 40 milyon TL'lik bonservis teklifi yeşil-beyazlı yönetim tarafından kabul görmezken, Bahadır'ın takımda kalması yönünde karar alındı.Geride kalan sezonun ikinci yarısını 1. Lig ekibi Iğdır FK'da kiralık olarak geçiren Bahadır Han Güngördü'nün, 2025-2026 sezonunda Konyaspor'un bir numaralı kalecisi olması bekleniyor.Sözleşmesi sona eren Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile yeni bir sözleşme imzalanmayacağı ifade edildi. Teknik heyetin kalması yönündeki isteğine karşın Slowik ile masaya oturmama kararı alan yeşil-beyazlı yönetimin, 12+2 yabancı kuralı nedeniyle kaleyi yerli isimlere emanet etmek istediği ifade edildi.Yeni sezonda Konyaspor'un kalesi için Bahadır Han Güngördü ile genç kaleci Deniz Ertaş arasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor.22 yaşındaki Deniz Ertaş, geride kalan sezonda Türkiye Kupası ve Süper Lig'de toplam 20 maçta forma giydi. Bahadır Han ise Iğdır FK formasıyla 18 maçta; 11 gol yiyerek güven veren performans sergiledi. (Yeni Meram)