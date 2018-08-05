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Konya, dev finale hazır!

42 bin kişilik Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Galatasaray ile Akhisar arasındaki dev kupa maçına hazır. 2016 yılındaki finale de ev sahipliği yapan Konya'da şölen havası var, biletler tükenmek üzere.

Konya, dev finale hazır!
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05 Ağustos 2018 07:35
Konya, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.

2016 yılında oynanan kupa finalinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı takım, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak, kupayı kazandı.

Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı, 42 bin seyirci kapasitesine sahip.

Biletlerin tükenmek üzere olduğu, sadece Galatasaray ve Akhisar taraftarının değil, Konyalı futbolseverlerin de karşılaşmaya büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Statta neler var?

■20 normal asansör
■ 3 mağaza (3600 metrekare)
■ 3 restoran (2510 metrekare)
■ 92 turnike
■ 55 loca
■ 4 soyunma odası
■ 352 ısıtma sistemi
■ 500 araçlık kapalı otopark
■ 1530 araçlık açık otopark
■ 120 araçlık açık engelli otoparkı
■ 28 adet üst tribün çıkışı
■ 12 adet alt tribün çıkışı
■ 2 engelli asansörü
■ 27 mescit (771 metrekare)
■ 4 adet araç giriş çıkışı
■ 1 adet takım otobüsü giriş çıkışı
■ 2 skorbord (72 metrekare)
■ 542 tuvalet kabini
■ 387 pisuvar
■ 150 adet yüz tanıma kamerası
■ 128 adet güvenlik kamerası

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