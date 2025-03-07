Kolo Muani, Juventus'ta kalmak istiyor!

Juventus'un yıldız golcüsü Randal Kolo Muani, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



Foot Mercato'nun haberine göre; Juventus'un yeni transferi Kolo Muani, La Repubblica'ya verdiği röportajda Torino kulübüyle geleceğini değerlendirerek, "Eğer her şey böyle devam ederse, neden burada kalmayayım?" dedi.



Paris Saint-Germain'de ilk yarıda düzenli oynayamayan Fransız forvet, Juventus'a kiralık olarak katıldı ve Serie A'da en iyi oyuncu seçildi.



PSG'deki zorlu deneyimi hakkında da konuşan Kolo Muani, "PSG'deki büyük baskıyı yönetemedim, fırsatları değerlendiremedim ama pişman değilim. Futbol bu, her şeyin bir zamanı var," dedi.



Juventus ile gelecekteki kariyerini değerlendiren forvet, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılmasının bu kararı etkileyebileceğini söyledi.



PERFORMANSI



Bu sezon Juventus formasıyla 9 maça çıkan Fransız yıldız 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.



