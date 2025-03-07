Kolo Muani, Juventus'ta kalmak istiyor!

Juventus'un PSG'deb kiralık olarak kadrosuna kattığı Randal Kolo Muani, geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kolo Muani, Juventus'ta kalmak istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2025 14:29

Juventus'un yıldız golcüsü Randal Kolo Muani, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Foot Mercato'nun haberine göre; Juventus'un yeni transferi Kolo Muani, La Repubblica'ya verdiği röportajda Torino kulübüyle geleceğini değerlendirerek, "Eğer her şey böyle devam ederse, neden burada kalmayayım?" dedi.

Paris Saint-Germain'de ilk yarıda düzenli oynayamayan Fransız forvet, Juventus'a kiralık olarak katıldı ve Serie A'da en iyi oyuncu seçildi.

PSG'deki zorlu deneyimi hakkında da konuşan Kolo Muani, "PSG'deki büyük baskıyı yönetemedim, fırsatları değerlendiremedim ama pişman değilim. Futbol bu, her şeyin bir zamanı var," dedi. 

Juventus ile gelecekteki kariyerini değerlendiren forvet, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılmasının bu kararı etkileyebileceğini söyledi.

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 9 maça çıkan Fransız yıldız 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery