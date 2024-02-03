Almanya 1. Bundesliga'nın 20. haftasında FC Köln ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. RheinEnergieStadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Köln 2-0'lık skorla kazandı.
Eintracht Frankfurt, 66. dakikada Niels N'Kounkou'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Köln, 68'de Faride Alidou'nun golüyle öne geçti.
Ev sahib ekibi, 80. dakikada Jan Thielmann'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
Frankfurt, 83. dakikada Tuta'nın kırmızı kartıyla 9 kişi kaldı.
4 maçın ardından yenilen Frankfurt, 31 puanda kaldı. Köln ise 6 maç sonra kazandı ve puanını 15'e çıkardı.
Eintracht Frankfurt, gelecek hafta Bochum'u ağırlayacak. Köln ise Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak.
Eintracht Frankfurt, 66. dakikada Niels N'Kounkou'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Köln, 68'de Faride Alidou'nun golüyle öne geçti.
Ev sahib ekibi, 80. dakikada Jan Thielmann'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
Frankfurt, 83. dakikada Tuta'nın kırmızı kartıyla 9 kişi kaldı.
4 maçın ardından yenilen Frankfurt, 31 puanda kaldı. Köln ise 6 maç sonra kazandı ve puanını 15'e çıkardı.
Eintracht Frankfurt, gelecek hafta Bochum'u ağırlayacak. Köln ise Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak.