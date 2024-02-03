Köln hasret bitirdi; Frankfurt'un serisine son verdi

Köln, 6 maçlık galibiyet hasretini evinde Frankfurt'u 2-0 yenerek bitirdi; konuk ekibin 4 haftalık namağlup serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Köln hasret bitirdi; Frankfurt'un serisine son verdi
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03 Şubat 2024 22:28
Almanya 1. Bundesliga'nın 20. haftasında FC Köln ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. RheinEnergieStadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Köln 2-0'lık skorla kazandı.

Eintracht Frankfurt, 66. dakikada Niels N'Kounkou'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Köln, 68'de Faride Alidou'nun golüyle öne geçti.

Ev sahib ekibi, 80. dakikada Jan Thielmann'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

Frankfurt, 83. dakikada Tuta'nın kırmızı kartıyla 9 kişi kaldı.

4 maçın ardından yenilen Frankfurt, 31 puanda kaldı. Köln ise 6 maç sonra kazandı ve puanını 15'e çıkardı.

Eintracht Frankfurt, gelecek hafta Bochum'u ağırlayacak. Köln ise Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak.

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