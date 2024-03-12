Kobe'nin heykelinde yazım hataları tespit edildi!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın Crypto.com Arena'daki heykelinde bazı yazım hatalarının yer aldığı farkedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Kobe'nin heykelinde yazım hataları tespit edildi!
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12 Mart 2024 11:36
Son güncelleme 12 Mart 2024 11:37
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın Crypto.com Arena'daki heykelinde bazı yazım hatalarının yer aldığı farkedildi.

Bryant'ı onurlandırmak adına Crypto.com Arena'nın dışında dikilen heykelde dört adet yazım hatası tespit edildi.

Bu yazım hatalarının, Bryant'ın heykelinin üzerine kazınmış olan 2006'daki efsanevi 81 sayılık maçının istatistik kağıdı üzerindeki bazı isimlerde yer aldığı görüldü.

Von Wafer'ın adının "Vom Wafer" olarak yazıldığı, Jose Calderon'un adının "Jose Calderson" olarak kazındığı, ayrıca "decision" (karar) kelimesine iki kez hatalı bir şekilde, "decicion" olarak yer verildiği dikkat çekti.

Bir Lakers sözcüsünün, The Athletic'ten Jovan Buha'ya, "Birkaç haftadır bunun farkındayız ve yakın zamanda düzeltmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştuğu ise kayıtlara geçti.

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