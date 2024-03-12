Kobe Bryant's statue outside of Crypto Arena has multiple misspellings on it.



- Jose Calderon's name

- Von Wafer's name

- The term "coach's decision"



📸: @drevoigt pic.twitter.com/wq4A1yBYM9



— The Sporting News (@sportingnews) March 11, 2024

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın Crypto.com Arena'daki heykelinde bazı yazım hatalarının yer aldığı farkedildi.Bryant'ı onurlandırmak adına Crypto.com Arena'nın dışında dikilen heykelde dört adet yazım hatası tespit edildi.Bu yazım hatalarının, Bryant'ın heykelinin üzerine kazınmış olan 2006'daki efsanevi 81 sayılık maçının istatistik kağıdı üzerindeki bazı isimlerde yer aldığı görüldü.Von Wafer'ın adınınolarak yazıldığı, Jose Calderon'un adınınolarak kazındığı, ayrıca(karar) kelimesine iki kez hatalı bir şekilde,olarak yer verildiği dikkat çekti.Bir Lakers sözcüsünün, The Athletic'ten Jovan Buha'yaşeklinde konuştuğu ise kayıtlara geçti.