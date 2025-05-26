26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
20:00
26 Mayıs
LASK-Hartberg
20:00
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
20:00
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
20:00
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
20:00
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
17:01
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
21:30
26 Mayıs
Ross County-Livingston
22:00
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
01:00
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
20:00
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
20:00
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
20:00
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
20:00
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
20:10

Kızılyıldız, Lorenzo Brown için teklif hazırlığında

Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, Panathinaikos forması giyen Amerikalı oyun kurucu Lorenzo Brown'u yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

calendar 26 Mayıs 2025 15:15
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: X.com
Kızılyıldız, Lorenzo Brown için teklif hazırlığında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, Panathinaikos forması giyen Amerikalı oyun kurucu Lorenzo Brown'u yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

George Zakkas'ın SDNA'da aktardığına göre, Belgrad ekibi Brown'a kontrat teklif etmeye hazırlanıyor. Brown, 2019-2020 sezonunda da Kızılyıldız'da forma giymişti.

Bu sezon Panathinaikos'ta EuroLeague'de maç başına 6.3 sayı ve 2.7 asist ortalamalarıyla oynayan oyuncu, beklenen süreleri alamadı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.