Kızılyıldız, Lorenzo Brown için teklif hazırlığında

Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, Panathinaikos forması giyen Amerikalı oyun kurucu Lorenzo Brown'u yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.
George Zakkas'ın SDNA'da aktardığına göre, Belgrad ekibi Brown'a kontrat teklif etmeye hazırlanıyor. Brown, 2019-2020 sezonunda da Kızılyıldız'da forma giymişti.
Bu sezon Panathinaikos'ta EuroLeague'de maç başına 6.3 sayı ve 2.7 asist ortalamalarıyla oynayan oyuncu, beklenen süreleri alamadı.
George Zakkas'ın SDNA'da aktardığına göre, Belgrad ekibi Brown'a kontrat teklif etmeye hazırlanıyor. Brown, 2019-2020 sezonunda da Kızılyıldız'da forma giymişti.
Bu sezon Panathinaikos'ta EuroLeague'de maç başına 6.3 sayı ve 2.7 asist ortalamalarıyla oynayan oyuncu, beklenen süreleri alamadı.
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