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Kings, Dennis Schröder için favori konumda

NBA yaz dönemi yaklaşırken, Sacramento Kings'in Dennis Schröder ile sözleşme imzalamak için en güçlü aday olduğu bildirildi.

calendar 25 Haziran 2025 14:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kings, Dennis Schröder için favori konumda
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NBA yaz dönemi yaklaşırken, Sacramento Kings'in Dennis Schröder ile sözleşme imzalamak için en güçlü aday olduğu bildirildi.

The Stein Line'dan Marc Stein'in aktardığına göre Kings, 31 yaşındaki Alman gardı kadrosuna katmak için agresif bir tavır sergiliyor.

Schröder, 2024-25 sezonunu üç farklı takımda geçirdi: Brooklyn Nets'te 18.4 sayı, 6.6 asist, Detroit Pistons'ta ise 10.8 sayı, 5.3 asist ortalamalarıyla oynadı. Playoff'larda verimliliğini artırarak %49.1 saha içi ve %47.6 üçlük isabeti yakaladı.


Kings, De'Aaron Fox'un sezon ortasında San Antonio Spurs'e takas edilmesiyle birlikte, oyun kurucu pozisyonunda açık bir ihtiyaç yaşıyor. Şu anki kadro Domantas Sabonis, DeMar DeRozan ve Zach LaVine etrafında şekilleniyor; ancak karar anlarında topu yönetecek bir lider eksikliği dikkat çekiyor.

Jake Fischer'a göre Sacramento, ayrıca çarşamba gecesi gerçekleşecek 2025 NBA Draftı'nda ilk tur seçim hakkı elde etmeyi de hedefliyor. Bu hakkı ya bir takası kolaylaştırmakta ya da serbest oyuncu çekiminde kullanmak istiyorlar.

Schröder, daha önce beş farklı takımla playoff tecrübesi yaşadı ve "altıncı adam" rolünde değerli bir veterandı. Kings'in, serbest oyuncu döneminde ilk hamlesinin bu yönde olması bekleniyor.


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