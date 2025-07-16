Kim Milyoner'de sürpriz yarışmacı!

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu hafta yayınlanan bölümünde yarışmacı Merve İrem Taşdemir'in ilk soruda jokere başvurması sosyal medyada gündem olmuştu.Yarışmanın başlangıç sorusu "Uzun süre tok tutar, sindirim sistemini destekler, enerji seviyesini düzenler' gibi ifadeler genellikle hangisinin tanımında geçer" olurken, yanıt vermekte güçlük yaşayan Taşdemir, seyirci joker hakkını kullandı.Henüz 2 bin TL değerindeki ilk soruda seyirci, yüzde 76 oranında 'D' şıkkını işaretlerken, doğru yanıtı veren Taşdemir yarışmaya devam etti ve 50 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı.Yarışmaya veda eden Merve İrem Taşdemir'in, bir dönem Galatasaray forması da giyen Emre Taşdemir ile evli olduğu ortaya çıktı.İkilinin Temmuz 2020'de Taşdemir henüz Galatasaray futbolcusuyken dünya evine girdiği öğrenildi.