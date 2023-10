Golden State Warriors koçu Steve Kerr, hâlâ Warriors'a koçluk yapmasının tek sebebinin Stephen Curry olduğunu itiraf etti.



Kerr, 2022'de NBA Tarihinin En İyi 15 Koçu arasında yer bulmuş olsa da, halen Warriors'ın başantrenörü olmasının tek nedeninin Curry olduğunu kabul etti:



"Yıldızlarıma her gün takdirlerimi sunarım. Hem de her gün. Steph'e en başından beri koçluk yapma imkanına sahip oluşum, halen burada olmamın tek sebebidir. Sadece bir oyuncu olarak yeteneğinden dolayı değil, kişiliği sayesinde tüm grubun havasını değiştirebildiği için. Bu benim işimi çok kolaylaştırıyor."



Kerr, 35 yaşındaki oyuncunun Warriors'ın son on yılda bu kadar istikrarlı olmasını sağlayan en önemli faktör olduğunu da sözlerine ekledi:



"Steph olmasaydı, son on yıldır burada yakaladığımız istikrarı asla yakalayamazdık. Ona koçluk yaptığım ve kendisini her gün izleyebildiğim için öyle şanslıyım ki. Kampta da inanılmazdı. 35 yaşında ve şu anda takımın en formdaki oyuncusu. İnanılmaz bir adam. Bir haftadır antrenman kampındayız ve kendisi, 35 yaşında olmasına rağmen herkesi mahvediyor. Muhteşem biri."



Warriors'ın başantrenörü olarak 10. sezonuna girecek olan Kerr, 473-238'lik bir seriye sahip olduğu ekibiyle bu süreçte dört şampiyonluk kazanmıştı.