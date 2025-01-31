Kerem Yavaş: 'Rakibin 10 kişi kalmasıyla daha çabuk skora gitmek istedik'

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 1-0 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, karşılaşmanın ikinci yarısında daha iyi organize olduklarını söyledi.
Kerem Yavaş, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Maçın ilk 10 dakikasının ortada geçtiğini belirten Kerem Yavaş, "Kırmızı karttan sonra ilk yarı bizim için biraz daha zorlaştı. Bunun sebebi de bir an önce golü bulma isteğimizdi. Oyun disiplininden uzaklaştık, erken final pasları yaptık ve rakip sahada etkin olamadık. İkinci yarıda top bizdeydi ve daha organizeydik. Finale gitmek için acele etmedik. Rakibimizin 9 kişi kalmasından sonra da kazanmayı bildik. Sivasspor'u kutlamak istiyorum. Eksik kalmalarına rağmen iyi savunma yaptılar. İlk hedeflerimizden biri olan ligde kalmaya biraz daha yaklaştık. Sonrasında yeni hedef belirleyeceğiz. Türkiye Kupası'nda da gruptan çıkıp finallere gitmek istiyoruz. Bugün aldığımız 3 puan da gelecek için bizi rahatlattı." ifadelerini kullandı.
Sivasspor'un 10 kişi kalmasıyla direkt hücumlara yöneldiklerini dile getiren Yavaş, "Bu aslında istemediğimiz bir şeydi. Rakibin 10 kişi kalmasıyla daha çabuk skora gitmek istedik. Organize hücumlarımız, direkt hücumlara dönüştü. Buna devam edersek gelecek maçlarda sıkıntı yaşarız. Boy ortalamamız düşük. Ana hücum felsefemizde bu yok. Bu maçın ilk devresinde çok fazla uzak ortalara başvurduk. İlerleyen maçlarda bu şekilde oynamayı düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu'nun çok değerli bir futbolcu olduğuna değinen Yavaş, "İki sezon önce 1. Lig'de mücadele ettiğimizde onu transfer ettik. Son 2 senedeki pozitif ivmelenmemizde bize çok katkısı oldu. Takımla birlikte kendini geliştirdi ve çok iyi duruma geldi. İşin doğası gereği de büyük takımların dikkatini çekti ve Galatasaray'a transfer oldu. Onun adına mutluyuz. Bizim gibi takımlar, Ahmed Kutucu gibi oyuncuların eksikliğini hisseder. Bizim oyunumuz, takım oyununu gerektirir. Takım oyununun sonucunda oyuncu perfromansları öne çıkar. Onun yerine oynayan arkadaşlarımız da bunu gerçekleştirip Ahmed Kutucu'nun yokluğunu aratmayacaklardır." şeklinde konuştu.
Kerem Yavaş: "Rakibin 10 kişi kalmasıyla daha çabuk skora gitmek istedik"
ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, sahalarında Sivasspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 1-0 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, karşılaşmanın ikinci yarısında daha iyi organize olduklarını söyledi.
- 00:46 Olimpik Spor Federasyonları Olimpiyatevi'nde buluştu
- 00:29 Kayserispor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
- 00:11 Anadolu Efes, Olympiakos'u salladı ama yıkamadı
- 00:03 Volkan Demirel: "Lige tutunabilme maçıydı"
- 00:00 Lucas Torreira: "Güney Amerika'ya dönüşüm yaklaşıyor"
- 23:54 Recep Uçar: "Haftalar sonra sonuç aldığımız bir maç oldu"
- 23:45 Sarunas Jasikevicius: "Yakaladığımız akışı devam ettirmemiz gerekiyor"
- 23:40 Kerem Yavaş: "Rakibin 10 kişi kalmasıyla daha çabuk skora gitmek istedik"
- 23:35 Mustafa Gürsel: "Kabul edilemez bir skor ile yenildik"
- 23:30 Serkan Özbalta: "İkinci golden sonra üstünlüğü sağladık"
- 23:18 Fenerbahçe, transferi açıkladı: Ongjen Mimovic
- 23:08 Trabzonspor, Zubkov'u Trabzon'a getiriyor
- 23:05 Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi: Saint-Maximin
- 23:03 Amed SK'den transfer açıklaması
- 22:57 Villarreal, Fenerbahçe'den Djiku'yu istedi
- 22:51 Beşiktaş'ta sol bek harekatı!
- 22:35 Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen para cezasını onadı
- 22:29 Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de durdurulamıyor!
- 22:13 Al Nassr, Jhon Duran'ı resmen açıkladı!
- 22:07 Fatih Terim'in takımı Al Shabab, deplasmanda kayıp
- 22:02 Konyaspor, Kramer ile Bodrum FK'yi devirdi
- 22:02 Sivasspor 9 kişi kaldı, Eyüp 89'da kazandı
- 21:57 Çorum FK, sahasında zorlanmadı
- 20:56 Beşiktaş, deplasmanda BOTAŞ'a mağlup
- 20:39 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın topu tanıtıldı
- 20:34 Fenerbahçe, Talisca ve Skriniar'ın lisansını çıkarttı
- 20:31 Sakaryaspor, Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etti
- 20:28 Adanaspor, Daniel Candeias'ı transfer etti
- 20:23 Aston Villa'dan Marcus Rashford hamlesi
- 20:21 Al Hilal'den sahasında net galibiyet
- 19:36 Santos, Neymar'ı resmen açıkladı
- 19:20 Gençlerbirliği'nde Djitte ile yollar ayrıldı
- 19:14 Gençlerbirliği'nden Newcastle United'a: Baran Yıldız!
- 19:10 Üniversiteler Arası Türkiye Bocce Şampiyonası, Mersin'de başladı
- 19:08 Hidayet Türkoğlu'ndan Alperen Şengün'e tebrik
- 19:03 Kocaelispor, Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı
- 18:59 Siltaş Yapı Pendikspor, Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı
- 18:55 Şanlıurfaspor defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu transfer etti
- 18:53 Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Julia Szczurowska'yı transfer etti
- 18:49 Amed Sportif Faaliyetler, Belçika liginden Charly Keita'yı transfer etti
- 18:46 Al Nassr'dan Rafael Leao hamlesi!
- 18:37 Barcelona, Gavi ile nikah tazeledi
- 18:21 Galatasaray, Morata için Milan'ın transferini bekliyor
- 17:58 Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı öncesi açıklama
- 17:51 İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, deplasmanda 1 puan aldı
- 17:23 Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz pazarlığı sürüyor
- 17:01 Yunus Akgün'den şok talep!
- 16:49 Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht!
- 16:42 Gökhan İnler, sportif direktör lisansını aldı
- 16:39 PFDK'den 7 kulübe para cezası
- 16:36 Ankaragücü'nde şampiyonluk mesajı!
- 16:26 Kasımpaşa'dan savunmaya takviye
- 16:04 Acun Ilıcalı: "Başkanımızın dünyasal gücünü kullandık"
- 15:58 Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar!
- 15:43 İbrahim Hatipoğlu: "Sürpriz olmadı"
- 15:39 Fenerbahçe'den transfer açıklaması: "Son ana kadar her şey mümkün"
- 15:27 İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
- 15:20 Halkbank, Alanya deplasmanında
- 15:15 Masör baba oğul aynı futbol kulübünde çalışıyor
- 15:10 2024'te uluslararası transferlere 8,59 milyar dolar harcandı
Aston Villa'dan Marcus Rashford hamlesi
Barcelona, Gavi ile nikah tazeledi
Gökhan İnler, sportif direktör lisansını aldı
Lyon, Paulo Fonseca'yı açıkladı
Leverkusen, Hermoso'yu kadrosuna kattı!
Fenerbahçe ve Galatasaray istedi, Juventus alıyor!
Brighton'dan Mitoma için Al Nassr'a ret!
Tottenham, Bayern Münih ile anlaştı: Mathys Tel
Aston Villa, 60M£'luk teklifi reddedecek!
Lazio, Casadei için teklifini artırdı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
-
2
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi: Saint-Maximin
-
3
Fenerbahçe'ye Eren Elmalı'dan iyi haber
-
4
Kjetil Knutsen: "Mourinho gelmek istemez"
-
5
Acun Ilıcalı: "Başkanımızın dünyasal gücünü kullandık"
-
6
Galatasaray'da transfer tartışması!
-
7
Milan'dan Galatasaray'a Calabria önerisi!
-
8
Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşme!
-
9
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i açıkladı!
-
10
Galatasaray, Morata için Milan'ın transferini bekliyor