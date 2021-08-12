Kerem Aktürkoğlu: 'Galatasaray hep galibiyet ister'

Galatasaray'ın St. Johnstone'u UEFA Avrupa Ligi'nde 4-2 yenerek tur atladığı maçta 1 gol, 2 asistle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.



Gruplara kalmak istediklerini kaydeden Kerem, "Maça istediğimiz gibi başladık. Baskı kurduk, golü bulduk. Talihsiz bir gol yedik. Bize göre faul vardı. İstediğimiz oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. Daha farklı olabilirdi. Randers'dan önce Giresun deplasmanına gideceğiz. Zorlu bir fikstür, dinlenmek yok bizim için. Ama Galatasaray her zaman zorlu kulvarlarda galibiyet ister. Randers'ı da yenip guruplara kalmak istiyoruz." dedi.





