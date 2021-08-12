Kerem Aktürkoğlu: "Galatasaray hep galibiyet ister"

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: 'Galatasaray hep galibiyet ister'
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12 Ağustos 2021 23:10
Galatasaray'ın St. Johnstone'u UEFA Avrupa Ligi'nde 4-2 yenerek tur atladığı maçta 1 gol, 2 asistle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.

Gruplara kalmak istediklerini kaydeden Kerem, "Maça istediğimiz gibi başladık. Baskı kurduk, golü bulduk. Talihsiz bir gol yedik. Bize göre faul vardı. İstediğimiz oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. Daha farklı olabilirdi. Randers'dan önce Giresun deplasmanına gideceğiz. Zorlu bir fikstür, dinlenmek yok bizim için. Ama Galatasaray her zaman zorlu kulvarlarda galibiyet ister. Randers'ı da yenip guruplara kalmak istiyoruz." dedi.



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