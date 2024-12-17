Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül

Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan spor gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen 'Golden Boy Web' ödülüne kavuştu.İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen ödül gecesi Kenan Yıldız'ın yanı sıra yıldız futbolcular geçidine sahne oldu.Tuttosport'un 2003 yılından bu yana sezonun en iyi 21 yaş altı futbolcusuna verdiği 'Golden Boy' ödülünü Barcelona forması giyen 17 yaşındaki İspanyol oyuncu Lamine Yamal alırken, Kenan Yıldız taraftar oylarıyla 21 yaş altı en değerli oyuncu seçildi ve 'Golden Boy Web' ödülünün sahibi oldu.Torino'da düzenlenen geceye katılan Milli Takım ve Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ödülünü aldı. Kenan Yıldız, bu prestijli ödülü kazanarak hem takımı Juventus'un hem de Türk futbolunun gururu olma başarısı gösterdi. 19 yaşındaki yıldız oyuncu, Juventus tarihinde 19 yıl, 136 gün ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu ünvanına da sahip olmuştu.Juventus Kulübü Pazarlama Direktörü Mike Armstrong, törende gazetecilere yaptığı açıklamada Kenan Yıldız'ın kendileri için önemli bir değer olduğunu söylerken, kulüp olarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların Türk taraftarlardan büyük ilgi gördüğünü ve bu durumun çok kuvvetli bir etkileşim yarattığını aktardı.Torino'da düzenlenen geceye katılarak ödülünü alan Kenan Yıldız yaptığı açıklamada "Bu ödülü taraftarlar sayesinde kazandım. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum. Bu güveni boşa çıkarmamak ve takımın başarısına katkıda bulunmaya devam etmek için seneye yeniden kazanmam gerekiyor" dedi.