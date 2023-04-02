Keçiörengücü 2 penaltı kaçırdı, Tuzla tek golle yendi!

Spor Toto 1. Lig 30. hafta maçında Tuzlaspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü 2 penaltı kaçırdı, Tuzla tek golle yendi!
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02 Nisan 2023 15:33
Spor Toto 1. Lig 30. hafta maçında Tuzlaspor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Tuzlaspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 3. dakikada Kevin Mata kaydetti.

Keçiörengücü'de 48. dakikada Bekir Karadeniz, 53. dakikada ise Malaly Dembele kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Keçiörengücü bu sonuçla ligde çıktığı son 4 maçı kazanamadı. Tuzlaspor ise 2 maç sonra kazandı.

Play-off mücadelesi veren Keçiörengücü'nün puanı 47'de kalırken, Tuzlaspor 31 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, haftayı bay geçecek. Tuzlaspor ise Denizlispor'u ağırlayacak.

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