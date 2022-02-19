Kayserispor

Kayserispor

60. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Aziz Eraltay'ın pasında meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.



63. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bertolacci'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda ise rakipten dönen topu savuma uzaklaştırdı.



69. dakika Muhammed Gümüşkaya'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak kornere çeldi.



79. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında, kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak kornere çeldi. Bilal Bayazıt, bu pozisyonda bir süre sakatlık geçirdi.



83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



86. dakikada Giresunspor farkı bire indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Süleymanov'un sert şutunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1



Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın



Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Mert Çetin, Hosseini, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 34 Attamah), Abdulkadir Parmak, Cardoso (Dk. 46 Mane), Thiam (Dk. 86 İlhan Parlak), Gavranovic (Dk. 86 Ramazan Civelek), Bertolacci (Dk. 68 Campanharo)



GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Sergen Piçinciol (Dk. 87 Balde), Aziz Eraltay, Traore (Dk. 46 Muhammed Gümüşkaya), Flavio, Diabate (Dk. 73 Champness), Sergio (Dk. 65 Süleymanov), Chiquinho, Doukara (Dk. 46 Umut Nayir)



Goller: Dk. 29 Gavranovic, Dk. 45+1 Mert Çetin (Yukatel Kayserispor), Dk. 86 Süleymanov (GZT Giresunspor)



Sarı kartlar: Dk. 19 İbrahim Akdağ, Dk. 53 Bertolacci, Dk. 78 Carole, Dk. 84 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 34 Sergen Piçinciol, Dk. 90 Süleymanov (GZT Giresunspor)





Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Yukatel Kayserispor ile Hakan Keleş'in takımı GZT Giresunspor kozlarını paylaştı.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede Kayserispor, 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mario Gavranovic ile 45'te Mert Çetin kaydetti. Giresunspor'un tek golü 86. dakikada Suleymanov'dan geldi.Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 38 yaparken, 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Kayserispor ligde son 10 maçında yalnızca 1 kez yenildi. Giresunspor ise 26 puanda kaldı ve ligde üst üste 4. kez kaybetti.Kayserispor'da sarı kart cezalısı durumuna düşen Bertolacci ile İbrahim Akdağ, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Giresunspor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.12. dakikada ceza alanında topla buluşan Chiquinho'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.21. dakikda soldan Cardoso'nun ceza alanına kullandığı korner atışında, iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun pasında topla buluşan Gavranovic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.36. dakikada Thiam'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.45+1. dakikada2'inci golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Mert Çetin'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.