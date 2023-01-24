Kayserispor'da Bilal Başacıkoğlu krizi

2018 yılında dönemin Kayserispor Başkanı Erol Bedir tarafından Feyenoord'tan transfer edilen Bilal Başaçıkoğlu'nun maliyeti semeriyle seksene mal oldu. 3 yıllık sözleşme yapılan ama 5 ay sonra Kayserispor'dan ayrılan Bilal'in ücreti zamanında ödenmediği için an itibarı ile borcun 3 milyon Euro'yu geçtiği öğrenildi.



İcra dosyaları, ödenmeyen borçlar, futbolculara zamanında yapılmayan ödemeler nedeniyle borç üzerine borç yapılan Kayserispor'da gelen paralar kasaya girmeden borçlara gidiyor. 2018 yılında dönemin Kayserispor Başkanı Erol Bedir tarafından Kayserispor'a 400 bin Euro karşılığında transfer edilen Bilal Başaçıkoğlu, sarı kırmızılı kulübün başını ağrıttı.



5 ay Kayserispor'da kalan Başaçıkoğlu'nun FİFA'ya başvurması sarı kırmızılı kulübe pahalıya mal oldu. Borcun 3 Milyon Euro'yu geçtiği ve Dünya Kupası'ndan gelen 270 bin Euro'nun da bu futbolcuya tahsil edildiği öğrenildi.



HABER: Faruk AYDEMİR









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