Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeledeyi ev sahibi ekip Kayserispor, 3-2 kazandı.Karşılaşmada ev sahibi Kayserispor'un gollerini 11., 32. dakikadave son olarak 81. dakikadakaydetti.Konuk ekip Kasımpaşa'nın gollerini ise 19. dakikadave 67. dakikadakaydetti.Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.Galibiyetin ardından Kayserispor, ligdeki puanını 9'a yükseltti ve 15. sırada konumlandı. Mağlup taraf Kasımpaşa ise 10 puanla 13. sırada yer aldı.Ligde gelecek hafta Kayserispor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.12. dakikada sol kanatta topla buluşan Mendes'in savunmanın arkasına gönderdiği topa ceza sahası içinde dokunan Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-019. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Szalai savunmanın arkasına gönderdiği pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, topu göğsüyle kontrol etti. Winck'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-132. dakika Kayserispor tekrar üstünlüğü yakaladı. Sol taraftan Mendes'in kullandığı kornerde arka direğe koşu yapan Denswil, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-167. dakikada sağ kanattan Cem Üstündağ'ın ortasında Denswil'in karşıladığı top, ceza sahası içerisinde Kubilay Kanatsızkuş'un önene düştü Bu oyuncunun sert şutunda ağalara gitti: 2-281. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in ortasında ceza saha içerisinde sol önde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ters köşeden filelerle buluştu: 3-290+ 5. dakikada Kasımpaşa atağında sol kanattan Cafu'nun ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri uzanarak meşin yuvarlağı sağ direk dibinde çıkarmayı başardı.Stad: RHG EnerTürk EnerjiHakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan AkbulutZecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Dk. 85 Abdulsamet Burak), Denswil, Hosseini, Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Benasser) , Mane (Dk. 77 Tuci), Mendes, Furkan Soyalp (Dk. 77 Mehmet Eray Özbek), Opoku (Dk. 62 Burak Kapacak ), OnugkhaKasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Szalai, Opoku, Winck, Baldursson (Dk. 85 Ali Yavuz Kol), Cem Üstündağ (Dk. 87 Ben Ouanes), Cafu, Yusuf Barası (Dk. 62 Jairo), Gueye, Fall (Dk. 62 Kubilay Kanatsızkuş)Goller: Dk. 12 Furkan Soyalp, Dk. 32 Denswil, Dk. 81 Tuci (Zecorner Kayserispor), D. 19 Winck, Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş (Kasımpaşa)Sarı kartlar: Dk. 28 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 77 Furakn Soyalp, Dk. 80 Hosseini, Dk. 90 Mehmet Eray Özbek (Zecorner Kayserispor)