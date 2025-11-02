02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
1-3
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
2-137'
02 Kasım
Young Boys-Basel
0-0
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
1-090'
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
2-0
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
1-1
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
2-1
02 Kasım
Westerlo-Genk
0-1
02 Kasım
OH Leuven-Gent
4-0
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
0-08'
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
21:15
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
4-1
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
0-0
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
2-180'
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
1-0IPT
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
6-0
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
1-1
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
2-2
02 Kasım
Arouca-Moreirense
21:00
02 Kasım
FC Porto-Braga
23:30
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
3-1
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
2-0
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
1-046'
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
1-0
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
2-1
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
3-0
02 Kasım
Monza-Spezia
1-062'
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
0-1
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
8-2
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
3-2
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
1-3
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
0-0
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
0-3
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
3-0
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
2-273'
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
4-1
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
1-250'
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
3-1
02 Kasım
M.City-Bournemouth
2-146'
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
1-2
02 Kasım
Alaves-Espanyol
2-1
02 Kasım
Barcelona-Elche
0-08'
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
23:00
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
0-3
02 Kasım
Brest-Lyon
22:45
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
5-1
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
0-023'
02 Kasım
Verona-Inter
1-2
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
0-1
02 Kasım
Torino-Pisa
2-2
02 Kasım
Parma -Bologna
1-137'
02 Kasım
AC Milan-Roma
22:45
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
4-1
02 Kasım
Lens-Lorient
1-065'
02 Kasım
Lille-Angers
1-064'
02 Kasım
Nantes-Metz
0-067'
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
0-066'
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
21:30

Kayserispor, bu sezonki ilk galibiyetini Kasımpaşa'ya karşı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

calendar 02 Kasım 2025 19:01 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 19:11
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kayserispor, bu sezonki ilk galibiyetini Kasımpaşa'ya karşı aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeledeyi ev sahibi ekip Kayserispor, 3-2 kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi Kayserispor'un gollerini 11. Joao Mendes, 32. dakikada Stefano Denswill ve son olarak 81. dakikada Indrit Tuci kaydetti.

Konuk ekip Kasımpaşa'nın gollerini ise 19. dakikada Claudio Winck ve 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

KAYSERİSPOR, LİGDEKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

Galibiyetin ardından Kayserispor, ligdeki puanını 9'a yükseltti ve 15. sırada konumlandı. Mağlup taraf Kasımpaşa ise 10 puanla 13. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Kayserispor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada sol kanatta topla buluşan Mendes'in savunmanın arkasına gönderdiği topa ceza sahası içinde dokunan Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

19. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Szalai savunmanın arkasına gönderdiği pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, topu göğsüyle kontrol etti. Winck'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1


32. dakika Kayserispor tekrar üstünlüğü yakaladı. Sol taraftan Mendes'in kullandığı kornerde arka direğe koşu yapan Denswil, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

 67. dakikada sağ kanattan Cem Üstündağ'ın ortasında Denswil'in karşıladığı top, ceza sahası içerisinde Kubilay Kanatsızkuş'un önene düştü Bu oyuncunun sert şutunda ağalara gitti: 2-2

81. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in ortasında ceza saha içerisinde sol önde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ters köşeden filelerle buluştu: 3-2

90+ 5. dakikada Kasımpaşa atağında sol kanattan Cafu'nun ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri uzanarak meşin yuvarlağı sağ direk dibinde çıkarmayı başardı.

Stad: RHG EnerTürk Enerji

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut

Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Dk. 85 Abdulsamet Burak), Denswil, Hosseini, Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Benasser) , Mane (Dk. 77 Tuci), Mendes, Furkan Soyalp (Dk. 77 Mehmet Eray Özbek), Opoku (Dk. 62 Burak Kapacak ), Onugkha

Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Szalai, Opoku, Winck, Baldursson (Dk. 85 Ali Yavuz Kol), Cem Üstündağ (Dk. 87 Ben Ouanes), Cafu, Yusuf Barası (Dk. 62 Jairo), Gueye, Fall (Dk. 62 Kubilay Kanatsızkuş)

Goller: Dk. 12 Furkan Soyalp, Dk. 32 Denswil, Dk. 81 Tuci (Zecorner Kayserispor), D. 19 Winck, Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 28 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 77 Furakn Soyalp, Dk. 80 Hosseini, Dk. 90 Mehmet Eray Özbek (Zecorner Kayserispor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 11 6 4 1 18 8 22
4 Beşiktaş 11 6 2 3 18 12 20
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
