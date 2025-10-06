Los Angeles Clippers forveti Kawhi Leonard, son dönemde dile getirilen "savunmada eskisi kadar etkili değil" yorumlarını reddederek hâlâ ligin elit savunmacılarından biri olduğunu söyledi.Yeni transfer John Collins'le birlikte oynamak hakkında konuşan Leonard, Law Murray'nin X hesabına aktardığı açıklamasında bu hamlenin takımın ön alan derinliğini güçlendireceğini belirtti:İki kez NBA Finalleri MVP'si seçilen yıldız, ardından kendi savunma formuyla ilgili eleştirilere net yanıt verdi:diyerek hızını ve çevikliğini yitirdiği yönündeki iddialara karşı çıktı.34 yaşındaki Leonard, son yıllarda süre sınırlamaları yaşasa da başantrenör Tyronn Lue'nun sisteminde kilit oyunculardan biri olmaya devam ediyor.2024–25 sezonunda 37 maçta forma giyen Leonard, 21,5 sayı, 5,9 ribaund ve 1,6 top çalma ortalamalarıyla oynadı ve %49,8 isabet oranı yakaladı.2011'de lige adım attığından beri disipliniyle tanınan Leonard, kariyerinde iki "Yılın Savunmacısı" (2015, 2016) ve beş All-Defensive First Team seçimi elde etti.Ayrıca 2014 NBA Finalleri'nde LeBron James'i ortalamanın altında tutarak MVP ödülünü kazanmıştı.Clippers'ın offseason döneminde Utah'tan takasla kadrosuna kattığı John Collins, Leonard ve Brook Lopez üzerindeki fiziksel yükü hafifletmeyi amaçlıyor.Atletizmi ve ribaund gücüyle bilinen Collins, Lue'ya savunma eşleşmelerinde daha fazla esneklik sağlayacak.Ancak Leonard, savunma sorumluluğunu devretmeye niyetli olmadığını açıkça ortaya koydu.Kariyeri boyunca 1,7 top çalma ortalamasıyla aktif oyuncular arasında en üst sıralarda yer alan Leonard, hâlâ refleksleri ve güçlü elleriyle rakiplerinin korkulu rüyası.Bradley Beal ve James Harden'ın yer aldığı Clippers kadrosunda, takımın savunma başarısı büyük ölçüde Leonard'ın sağlık durumuna ve görev dağılımına bağlı olacak.