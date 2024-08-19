Kasımpaşa, puanı 90'da kurtardı!

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.



Hatayspor'un golünü 21. dakikada Joelson Fernandes kaydetti. Kasımpaşa'nın golünü ise 90+1. dakikada Da Costa attı.



İki takım da henüz galibiyet alamazken, bu sezonki ilk puanlarını aldılar.



Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, kırmızı kart cezası sebebiyle karşılaşmayı tribünden takip etti.



Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor ile oynayacak. Hatayspor ise Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada sol kanatta topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Da Costa'ya doğru ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.



21. dakikada Hatayspor öne geçti. Bamgboye'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi, meşin yuvarlağı penaltı noktasına çıkardı. Savunmaya çarpan topu önünde bulan Fernandes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



43. dakikada Kasımpaşa, rakip ceza sahasında etkili oldu. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Hajradinovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plasesinde, Erce Kardeşler ayağıyla topu kornere çeldi.



44. dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde arka direkte Fall'ın kafa vuruşunda, Erce Kardeşler topu çizgiden çıkardı. Kale önünde oluşan karambolün sonunda Hatayspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Hajradinovic ceza sahası önünde rakiplerini çalımlayarak topu yanındaki Da Costa'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çeldi, altıpasın içerisinde kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



60. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Fall, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki takım arkadaşlarına çıkardı, Hatayspor savunmasındaki Kamil Ahmet Çörekçi topu uzaklaştırdı.



72. dakikada Diack'ın pasında topla buluşan Bamgboye'nin ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlağa Okoronkwo dokunamadı. Top auta gitti.



88. dakikada Okoronkwo'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Bamgboye, meşin yuvarlağı uzak direkteki Rivas'a gönderdi, araya giren kaleci Gianniotis topu çelerek uzaklaştırdı.



90+1. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Kullanılan korner sonrası ceza sahasında havalanan topu kaleci Erce Kardeşler uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Da Costa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



Stat: Mersin



Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 78 Kerim Alıcı), Kilama, Recep Burak Yılmaz (Dk. 80 Cengiz Demir), Cemali Sertel, Massanga Matondo, Bamgboye, Diack, Rui Pedro (Dk. 62 Hodzic), Fernandes (Dk. 78 Rivas), Strandberg (Dk. 62 Okoronkwo)



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku (Dk. 82 Omeruo), Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Dk. 65 Rodrigues), Sadiku (Dk. 75 Gökhan Gül), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 82 Cafu), Ben Ouanes, Da Costa



Goller: Dk. 21 Fernandes (Atakaş Hatayspor) Dk. 90+1 Da Costa (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 64 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 74 Hodzic, Dk. 75 Bamgboye (Atakaş Hatayspor)





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