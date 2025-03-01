Kartal Kayra Yılmaz: "Biz iyi yoldayız"

Kayserispor forması giyen Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kartal Kayra Yılmaz: 'Biz iyi yoldayız'
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01 Mart 2025 23:18
Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kartal Kayra, "Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Çok kaliteli bir takım vardı karşımızda. İyi hazırlanmıştık, ilk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarıda zaman zaman oyunun hakimi olduk. Türkiye'nin en büyük kulübüne karşı oynuyorsunuz, çok zor bir deplasman. Takım arkadaşlarımı özellikle ikinci yarı özelinde kutluyorum. Elimizden geleni yaptık ama İstanbul'da bu maçları kazanmak çok zordur. Biraz daha cesur olmalıyız. Biz iyi yoldayız. Takım arkadaşlarıma güvenim tam. Önümüzdeki haftalarda dört maçlık periyot gibi devam etmeliyiz." dedi.

Kayserispor'da Lionel Carole ise, "Biraz yazık oldu diyebiliriz. Maçın sonuna kadar geri dönmek için çabaladık. Karşımızda iyi bir Beşiktaş vardı. İlk yarı bizden daha iyilerdi, ikinci yarıda oyunu dengeledik. Pozisyonlar yakaladık ama ne yazık ki... Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum ama başaramadık. Önümüzde uzun bir süre var. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

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