Karşıyakalı Hamza, beklentilerin uzağında

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup lider olan Karşıyaka'nın sezon başında transfer ettiği golcü Hamza Küçükköylü, beklenen performansın uzağında kalınca yedek kulübesine mahkum oldu.



Karşıyaka, ligde bu sezon uygulanan kadrolarda 25 yaş üzerinde yalnız 5 futbolcu bulundurulabilmesi kontenjanından birini Hamza için kullanırken, tecrübeli futbolcu kulübeden çıkamadı.



Yalnız ilk iki haftada 11'de forma giyip ikinci yarılarda sahadan çıkan Hamza sonradan oyuna girip düzgün süre bile alamadı. Son 6 maçta kulübeyi mesken tutan 29 yaşındaki Hamza, yalnız 3 maçta sonradan oyuna dahil oldu.



Önceki hafta Nazillispor önünde son 1 dakikada oynayan Hamza, geçen hafta Altay derbisinde sahaya bile giremedi.



Karşıyaka'nın Hamza'nın yanına sezon başında transfer ettiği golcülerden Ömer Faruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 2023-2024 sezonunda Ankaraspor kadrosunda yer aldığı dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle 8 ay men cezası alırken, bu nedenle transferin son günü kadroya katılan 23 yaşındaki Yasin Uzunoğlu ise yıldızlaştı.



Hamza'dan formayı devralan genç santrfor, Karşıyaka formasıyla 6 maçta 7 gol attı. Kaf-Kaf grupta bu hafta pazar günü 1 puan gerisindeki Uşakspor'u liderlik yarışında ağırlayacak.



