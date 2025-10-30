30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Karşıyakalı Hamza, beklentilerin uzağında

Karşıyaka'nın tecrübeli golcüsü Hamza Küçükköylü, beklenen performansın uzağında kalınca yedek kulübesine mahkum oldu.

30 Ekim 2025 12:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup lider olan Karşıyaka'nın sezon başında transfer ettiği golcü Hamza Küçükköylü, beklenen performansın uzağında kalınca yedek kulübesine mahkum oldu.

Karşıyaka, ligde bu sezon uygulanan kadrolarda 25 yaş üzerinde yalnız 5 futbolcu bulundurulabilmesi kontenjanından birini Hamza için kullanırken, tecrübeli futbolcu kulübeden çıkamadı.

Yalnız ilk iki haftada 11'de forma giyip ikinci yarılarda sahadan çıkan Hamza sonradan oyuna girip düzgün süre bile alamadı. Son 6 maçta kulübeyi mesken tutan 29 yaşındaki Hamza, yalnız 3 maçta sonradan oyuna dahil oldu.

Önceki hafta Nazillispor önünde son 1 dakikada oynayan Hamza, geçen hafta Altay derbisinde sahaya bile giremedi.

Karşıyaka'nın Hamza'nın yanına sezon başında transfer ettiği golcülerden Ömer Faruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 2023-2024 sezonunda Ankaraspor kadrosunda yer aldığı dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle 8 ay men cezası alırken, bu nedenle transferin son günü kadroya katılan 23 yaşındaki Yasin Uzunoğlu ise yıldızlaştı.

Hamza'dan formayı devralan genç santrfor, Karşıyaka formasıyla 6 maçta 7 gol attı. Kaf-Kaf grupta bu hafta pazar günü 1 puan gerisindeki Uşakspor'u liderlik yarışında ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
