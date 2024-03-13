Karşıyaka rakiplerine üstünlük kuramadı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Elazığspr mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışından uzaklaşıp Play-Off'ta ikinci sırayı elde etme mücadelesinde de geriye düşme riski yaşayan Karşıyaka bu sezon önemli rakiplerini diş geçiremedi.



Yeşil-kırmızılı ekip, mutlak şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda yarıştığı ilk 6 sıra içerisindeki takımlara kaybettiği puanlarla kahroldu. Kaf-Kaf, şampiyonluk ve Play-Off hattındaki önemli rakipleriyle oynadığı 8 maçta yalnız 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrılıp zirve yarışında havlu atma eşiğine geldi.



Grupta bu sezon ikinci sıradaki Turgutluspor'la iç saha ve deplasmanda oynadığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kaybeden Karşıyaka, lider Batman Petrolspor'u ilk yarıda deplasmanda 2-1 yenerken evindeki rövanştan 5-1 gibi tarihi hezimetle mağlup ayrıldı. Play-Off potasındaki Elazığspor'la ilk yarıda İzmir'e golsüz berabere kalan Kaf-Kaf, geçen hafta 2-0 öne geçtiği deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Karşıyaka, sezonun ilk yarısında yine Play-Off'taki rakiplerinden Anadolu Üniversitesi'ne deplasmanda 3-2 yenilip, Efeler 09 SFK'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etti. Kaf-Kaf bu iki takımla rövanş maçlarını ise henüz oynamadı.



SÖZERİ: KİMSEYİ ÜZMEYE HAKKIMIZ YOK, GEREKEN YAPILACAK



Şampiyonluk yarışından uzaklaşarak gözünü Play-Off'a dikmeye başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Erkan Sözeri, "Bizim yapmamız gereken o hedefe bu taraftar ve camiayı taşımak. Kimseyi üzmeye hakkımız yok" dedi.



Erkan Sözeri, "Biz bu oyuncularla Play-Off'a gideceğiz. O çocukların taşıdığı formayla bu takım Play-Off'tan bir üst lige çıkacak. Bundan sonra özellikle mental olarak oyuncularımızı Play-Off maçlarına hazırlayacağız. Önümüzdeki lig maçlarımız ve Play-Off bu futbolcularla mücadele edeceğiz" diye konuştu.



"PES ETMEYECEĞİZ"



"Futbolculara destek olup hedefe ulaşmak için çalışacağız" diyen Sözeri, "Son günlerde kötü sonuçlar aldık ancak asla vazgeçmeyeceğiz. Benim Karşıyaka'da şampiyonluk yaşama inancım hala ilk gün geldiğimdeki gibi diri ve taze. Pes etmeyeceğiz. Bugün üzdüğümüz taraftarımızı sezon sonu mutlu edeceğiz. Başkanımız İlker Ergüllü sürekli yanımızda ve bize güvenini hissettiriyor. Yönetim daima bizimle. Taraftarımız her zaman yerde destekliyor. Maddi olarak ortada bir problem yok. Bizim sahada ayaklarımız yere sağlam basıp hedef ulaşmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı





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