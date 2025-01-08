Karşıyaka'da kurtuluş ve şirketleşme toplantısı

Tarihinin en büyük krizlerini yaşayan Karşıyaka Spor Kulübü, Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu öncülüğünde 22 Ocak'ta düzenlenecek toplantıda şirketleşme dahil kurtuluş yollarını masaya yatıracak.





Basketbolda yıllardır kulübün en büyük destekçisi ana sponsoru Yaşar Ailesi çekildikten sonra bu sezon kaosa sürüklenen, yeni yasayla yönetimlerin bireysel olarak sorumlu tutuldukları kamu borçları nedeniyle yönetici bulmakta sıkıntı yaşayan, istifalarla yönetimi düşüp başkan bulamasının ardından 24 Aralık'taki kongrede son anda güçlükle liste çıkarıp, yeni yönetime de henüz imza yetkisi alamayan yeşil-kırmızılılarda Hasan Denizkurdu, camiaya çağrı yaparak kaostan bir an önce kurtulmak için toplanmaya davet etti.Hasan Denizkurdu, yaptığı yazılı açıklamada,dedi.Kulübün güncel vergi borçları nedeniyle eski ve mevcut yöneticilere ödeme emirlerinin tebliğ edildiğini söyleyen Hasan Denizkurdu,ifadelerini kullandı."Onlar olmasaydı çoktan basket ve futbolda havlu atmıştık" diyen Hasan Denizkurdu, açıklamasını,cümleleriyle noktaladı.Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da İzmir'in senelerdir ilk ve tek uluslararası markası olmasına rağmen bu sezon ana sponsorunu kaybedince aylardır camia katkısıyla son anda maaşları ödeyebilen ancak geçen hafta 4 yabancısı ayrılınca dağılan Karşıyaka'da kaptan Kenan Sipahi de dün alacaklarını bırakıp gitti. Daha önce 2015-2016 sezonunda da forma giydiği yeşil-kırmızılılara 2.5 yıl önce geri dönen 29 yaşındaki milli oyun kurucu, 2.3 milyon TL alacağını bırakarak, 500 bin TL de bonservis getirip Bahçeşehir Koleji'ne transfer oldu. Kenan'ın geciken maaşı geçen cuma günü ödenmişti. Yeşil-kırmızılılar kadroda kalan yerli oyunculara ise giden yabancılardan Webb'den gelen buy out parasıyla ödeme yaptı. Toplam 5 önemli oyuncusu giden Kaf-Kaf'ta McCollum, Boutsiele ve Jefferson da ayrılmıştı.Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in 1 milyon TL bağış yaparak startını verdiği, "Şimdi sahip çıkma zamanı" kampanyasında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki futbol takımı için kaynak toplamaya çalışan Karşıyaka'ya şimdiye kadar 3 milyon 107 bin TL destek geldiği açıklandı. 1912 Karşıyaka Derneği'nin koordinesinde yürütülen kampanyaya destek olan isimler tek tek kulübün sosyal medya sayfalarında yayınlanıp teşekkür edildi. Tarihi süreçten geçen Karşıyaka desteklerin artarak devam etmesini bekliyor.